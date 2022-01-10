banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota

Temassız kartlarla yapılan günlük işlem sayısı 10 milyona yaklaştı

Covid-19 süreci ve salgın koşullarının oluşturduğu bir nevi zorunlulukla birlikte ortaya çıkan internetten alışveriş, mobil ve temassız işlemlere yönelimi artırdı. Yaşar Üniversitesi Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman, temassız kart kullanım oranlarından internet alışverişine kadar sektörde hızlı bir değişim yaşandığını

Ekonomi 10.01.2022, 11:34
Temassız kartlarla yapılan günlük işlem sayısı 10 milyona yaklaştı

Covid-19 süreci ve salgın koşullarının oluşturduğu bir nevi zorunlulukla birlikte ortaya çıkan internetten alışveriş, mobil ve temassız işlemlere yönelimi artırdı. Yaşar Üniversitesi Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman, temassız kart kullanım oranlarından internet alışverişine kadar sektörde hızlı bir değişim yaşandığını

ifade ederek, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, bu kartlarla yapılan işlem adedinin 2021’in ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 117,31 artarak günlük 9,9 milyonu aştığını söyledi.

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman, salgın sürecinde şubesiz işlemlerde, özellikle de çevrim içi ve temassız kartlı işlemlerde ciddi bir artış kaydedildiğini belirtti.

Kahraman, "Salgın koşullarının oluşturduğu bir nevi zorunlulukla bireylerin mobil ve temassız işlemlere yönelimin arttığını görüyoruz. BKM raporlarına göre; sistemde, yaklaşık 287 milyon 680 bin adet kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart var. Bunların toplam 121 milyon 486 bin 719’unu ise temassız kartlar oluşturuyor. Temassız kredi kartları, toplam kredi kartı sayısının yüzde 64,3’ünü oluştururken banka kartlarında ise bu oran yüzde 29,16 düzeyinde. 2019 sonunda kredi kartlarının yüzde 53,53’ünü, banka kartlarının ise yüzde 13,88’ini temassız kartlar oluşturuyordu. Temassız kart sayısında son iki yılda ciddi bir artış gözleniyor. Pandeminin başlangıç yılı olan 2020 yılında her 4 işlemden birinin temassız gerçekleştiğini görüyoruz. İlaveten, şifresiz temassız kart kullanımı işlem limitinin 120 TL’den 350 TL’ye arttırılması da işlem sayısını tetikleyen önemli bir etken" dedi.

Günlük işlem 10 milyona yaklaştı

Doç. Dr. Serpil Kahraman, "BKM verilerine göre; yerli kartların yurt içi ve yurt dışı günlük temassız kullanımına bakıldığında, işlem adedinin 2019 yılında 1,3 milyon, 2020 yılında 4,7 milyon iken, 2021 yılı 11 aylık döneminde ise 9,9 milyonu aştığını görüyoruz. 2021 yılının ilk 11 ayında yerli kartların yurt içi ve yurt dışı temassız kullanımına bakıldığında ise BKM verilerine göre; bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artarak işlem adedinin 3 milyar 327 milyon 523 bin 762’ye işlem tutarının ise 253 milyar 680 milyon 820 bin TL’ye çıktığını görüyoruz. Temassız kartların kullanımının sektörel dağılımına baktığımızda ise ’Market ve alışveriş merkezleri’, ’Yemek’, ’Çeşitli gıda’ kalemleri kullanım sayısına göre ilk üç sırada yer alırken en az kullanılan alanların ise bireysel emeklilik, doğrudan pazarlama ve sigorta temelli işlemler olduğu görülüyor" diye konuştu.

İnternette kartlı ödemelerde artış sürüyor

"Yeni e-ticaret modellerinin, çevrim içi veya mobil alışveriş platformlarının, müşteri gereksinimlerine göre şekillenerek randevulu, esnek ve hızlı teslimat süreçleri, iade kolaylıkları gibi farklı opsiyonlar sunmasının mobil ve internet tabanlı ödeme işlemlerini arttırdığı da görülmekte" diyen Doç. Dr. Kahraman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital dönüşüm hızla devam ederken internet alışverişlerinin artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini görüyoruz. İnternetten kartlı ödemelere bakıldığında BKM verilerine göre; 2021 yılının ilk 11 ayında yerli kartların yurt içi ve yurt dışı kullanımı işlem adedi 1 milyar 338 milyon 883 bin 64’e ulaşmış durumda. Aynı dönemde internetten yerli kartlarla ödeme de 395 milyar 798 milyon 450 bin TL. 2020’nin ilk 11 ayı ile kıyaslandığında işlem adedinde yüzde 56,49 oranında, işlem tutarında ise yüzde 70,49 oranında artış gerçekleştiğini görüyoruz. Aralık 2021 verileri henüz açıklanmamasına karşın 2021 yılı ilk 11 ayında mobil temassız ödeme işlem adedi de bir önceki yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 104,93 artışla 18 milyon 700 bin 589, işlem tutarı ise yaklaşık yüzde 156,68 artışla 1 milyar 517 milyon TL olarak kaydedildi."

Serpil Kahraman, "Ekonomik işlemlerin temassız kartlar, çevrim içi veya mobil platformlar gibi alternatif kanallarla yapılması, işlem kolaylığının yanı sıra hem zaman hem de maliyetten tasarruf sağlayabilmekte. Ülkemizde bu tür dijital işlemlerin artışı, özellikle eğitim ve finansal okur-yazarlık düzeyiyle paralellik arz etmekte. Salgının artan hızı ve paralelinde sistemdeki gelişmeler, önümüzdeki süreçte fiziki kartlara gereksinimi tamamen ortadan kaldırır mı bilinmez, ancak temassız kartlar, mobil ödeme vb. ilgili işlemlere yönelimin artarak devam edeceği kuşkusuz" dedi.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11