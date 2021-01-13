Telekom sektöründe ortaklık adımı

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş, telekomünikasyon şirketi TurkNet’in yüzde 40 hissesi için Luxemburg merkezli Gulf Capital ile anlaştığını duyurdu. Satın alma süreci Rekabet Kurumu ve Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun onayları sonrasında resmiyet kazanacak.

Telekom sektöründe yeni bir ortaklık oluşuyor. Re-Pie, kurduğu ve yönettiği IoT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden TurkNet’in yüzde 40 hissesini satın almak üzere Luxemburg merkezli Gulf Capital ile anlaştığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre satın alma sürecinin tamamlanması için Rekabet Kurumu’na gerekli başvurular yapıldı ve onay süreci bekleniyor.

“Turknet’in potansiyeline güveniyoruz”

Yeni yatırımıyla ilgili bir açıklama yapan şirketi yönetim kurulu başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “TurkNet son iki yılda farklı sektörlerde yaptığımız önemli yatırımların yeni bir halkası oldu. Bilişim alanında Türkiye’nin en değerli markalarından biri olan TurkNet ile ortaklığımızı, her iki şirket için geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Yönettiğimiz tüm fonlarda ve yaptığımız yatırımlarda sahip olduğumuz güçlü birikimi yansıttığımız bir iş modeliyle katma değerli hizmet sunuyoruz. Gerek özel sermaye gerekse risk sermayesi alanlarında sunduğumuz kapsamlı hizmetlerle sermaye piyasaları ile reel sektör arasında bir köprü rolü üstlenmeyi hedefliyoruz. Eğitimden sağlığa tüm alanlardaki faaliyetlerimizi online gerçekleştirilmeye çalıştığımız pandemi ortamında ülkemizin en büyük internet servis sağlayıcılarından TurkNet’in potansiyeline inanarak bu yatırımı gerçekleştiriyoruz. Yatırımcılarımıza alanında öncü bir şirkete getirisi yüksek ve güvenli bir yatırım olanağı sunmuş olduk. Bizlere olan güven nedeniyle hepsine teşekkür etmek istiyorum” dedi.