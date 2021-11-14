banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Kars'ta kartpostallık gün batımı
Kars'ta kartpostallık gün batımı

Telekom Arama Kurtarma Ekibi 11 yıldır görev başında

- Türk Telekomlu gönüllülerden oluşan bir sivil savunma hareketi olan TTAKE üyeleri, geçen yaz Antalya’nın Manavgat bölgesindeki yangında toplam 17 ayrı yardım çağrısı alırken, 35 kişinin yangın bölgesinden tahliye edilmesine yardımcı oldu

Ekonomi 14.11.2021, 10:49
Telekom Arama Kurtarma Ekibi 11 yıldır görev başında

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un çalışanları her türlü doğal afet, kaza ve arama kurtarma faaliyetleri gerektiren olaylarda zor durumda kalanlara yardım etmek amacıyla 11 yıl önce Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi'ni (TTAKE) kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekomlu gönüllülerden oluşan bir sivil savunma hareketi olan TTAKE, bugüne kadar çok sayıda insanın hayatına dokundu.

TTAKE, 30 üyeli merkez ekip ve buna ek olarak 11 bölge destek ekibi ile toplam 175 üyeye sahip olup, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) akredite durumda faaliyet gösteriyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ve afet anlarında kullanılması hedeflenen “AFAD ACİL” uygulaması da 12 Kasım Düzce Depremi’nin yıldönümü olan 12 Kasım 2021 itibarıyla kullanıma açıldı.

Gönüllü olarak TTAKE’e katılan ekip üyeleri, diğer sivil savunma ekipleriyle sürekli bilgi paylaşımında bulunuyor ve ilgili konularda güncel eğitimleri takip ediyor. Bölgelerde kurulan destek ekipleri, bölge coğrafyasına ve karakteristiğine uygun eğitimlerle kendi alanlarında uzmanlaşıyor.

Hızla toplanıp olay yerine intikal edebilen reflekslere sahip TTAKE üyeleri, geçen yaz Antalya’nın Manavgat bölgesindeki yangında toplam 17 ayrı yardım çağrısı alırken, 35 kişinin yangın bölgesinden tahliye edilmesine yardımcı oldu.


- Depremlerden sellere


TTAKE, 11 yıldır, birçok arama kurtarma vakası, doğal afet durumları ve toplumsal olaylarda görev başındaydı. Van Erciş depremi, İstanbul’da yaşanan "Pamir Bebek" olayı, Trabzon ve Samsun’daki birçok sel baskını, Bafra‘da düzenlenen Kapıkaya Fest'teki arama kurtarma çalışması, Samsun’daki Balkan Tatbikatı, Elazığ ve İzmir depremleri; TTAKE üyelerinin aktif destek verdiği arama kurtarma faaliyetlerinden bazılarıydı.

TTAKE’deki her ekip üyesinin “İlk Yardım” ve “Depremde Arama Kurtarma” eğitimlerini alması zorunlu. Ayrıca, destek ekip üyeleri, bölgelerin coğrafi özelliklerine göre Türk Telekom Akademi tarafından kendilerine atanan eğitimlere de katılıyorlar.

Zorunlu eğitimlerin yanı sıra, ekip üyelerinin verdiği eğitimler de kuruma büyük bir güç ve motivasyon sağlıyor. TTAKE, sosyal sorumluluk yaklaşımı kapsamında hayata geçirilen Türk Telekom Okulları’ndaki 1000 öğrenciye, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni dahilinde, “Deprem Öncesi, Anı ve Sonrası” konulu “Deprem Bilinçlendirme Seminerleri” verdi. Ayrıca yaklaşık 200 Türk Telekom Anaokulu ve Kreş öğrencisiyle seviyelerine uygun eğitimler düzenlendi.

#Telekom Arama Kurtarma Ekibi #TTAKE #Türk Telekom
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6