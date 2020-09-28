Tekstilde ihracat hareketliliği

Koronavirüs salgınından tüm sektörler gibi etkilenen tekstil sektörü, kış sezonunun gelmesi ve yeni normale geçişle birlikte hareketlilik yaşıyor. İstanbul’da tekstilin önemli merkezlerinden Merter’de ihracat hareketliliği göze çarpıyor. Genellikle Arap ve Avrupa ülkelerine gerçekleşen ihracatlar günlük 300 ila 500 kilo arasında yapılıyor. Sektörü değerlendiren tekstilciler, siparişlerin yüksek olduğunu, yeni sezondan da ümitli olduklarını söylediler.

“Yeni sezondan ümitliyiz genel anlamda hareketlilik başladı”



Tekstilde işlerin hareketlenmeye başladığını söyleyen firma sahibi Serdar Yurtbaşı, “Yaz sezonu çok iyi başlamıştı pandemi girince araya işlerimiz sekteye uğradı ama şu anda toparlanma var. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Avrupa ülkeleri Rusya ve Ukrayna’ya ihracatımız başladı. Arap ülkelerinde de havalar soğumaya başladığı takdirde oradan da siparişlerimiz gelmeye başlar. Firmadan firmaya değişir ama yeni sezondan ümitliyiz genel anlamda hareketlilik başladı” ifadelerini kullandı.



“İşlerde olumu bir yükseliş var”

Tekstil’de işlerin iyi olduğunu söyleyen firma satış sorumlusu Mücahit Turan, “Kış sezonu bir buçuk ay önce açıldı. Yurt dışından müşterilerimiz gelmeye başladı. Virüs ile artık yaşamayı öğrendik. Bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. İşlerde olumu bir yükseliş var. Yaz sezonu biraz durgun geçse de müşterilerimizden telefon üzerinden siparişler aldık. Dünya için zor bir durum olsa da sektör olarak iyi toparladığımızı düşünüyorum. Genellikle Avrupa, Arap ve Balkan ülkeleriyle çalışıyoruz. Yeni sezon ile birlikte ihracatımız tam anlamıyla başladı” şeklinde konuştu.