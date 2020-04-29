Tekstilci ihracat için kepenk açıyor

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir aydır mağazalarını kapatan tekstilciler, online kanaldan alınan yurt dışı siparişlerini gerçekleştirmek için kepenk kaldırıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını tekstil piyasasında durgunluğa neden olmuştu. Özellikle yurtdşına hazır iyim tedariği sağlayan tekstilciler yaklaşık bir aydır mağazaları kapalı tutuyordu. Ancak son günlerde online kanallar vasıtasıyla yurt dışından sipariş alan tekstilciler, ürünlerini faturalı bir şekilde anlaşmalı oldukları kargo şirketine teslim ederek Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ülkelerine ve Rusya’ya gönderiyorlar. Tekstilciler virüs nedeniyle işlerde yüzde 80’lik bir düşüş olduğunu ancak, kısıtlamaların tamamen kalkması ile birlikte piyasaların hareketleneceğini belirtiyor.

"Mağazalarımızı yurt dışı siparişlerimiz için açıyoruz"

Koronavirüs nedeniyle mağazaların bir aydır kapalı olduğunu belirten tekstilci Mehmet Doğru, “Bayramın yaklaşması ile birlikte işlerimizde yavaş yavaş kıpırdanmalarda başladı. Müşterilerimiz telefon ve sosyal medya üzerinden ulaşıp siparişlerini veriyorlar. Geçen sene bu zamanlara kıyasla işlerimizde yüzde 80’lik bir düşüş var. Kurban bayramı ile birlikte işlerin rayına gireceğine inanıyoruz çünkü yapılan ürünler var ve üretim hala devam ediyor. Tekstil bayram öncesinde mecbur yoğunlaşacak bununda sinyalini almaya başladık. Mağazalarımızı yurt dışı siparişlerimiz için açıyoruz. Ürünlerimizi Irak, Cezayiz, Libya, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya gibi ülkelere gönderiyoruz. Yurt içi için ise önümüzde ki günlerde mal göndermeye başlayacağız." dedi

Yurt dışına siparişlerin nasıl gönderildiğine de değinen Doğru, "İlk etapta bize telefon yolu ile siparişler geliyor. Siparişleri paketliyoruz, faturalarımız ile birlikte araçlarımızla kargolara teslim ediyoruz. Siparişleri faturaları bir şekilde olduğu için kargo yoluyla gümrüklerden geçip müşterilerimize ulaşıyor. Yani şu anda yurt dışına siparişlerimizi bir problem yaşamadan gönderebiliyoruz." şeklinde konuştu.

"Siparişlerimiz faturalı olduğu için gümrüklerde sıkıntı yaşamıyoruz"

Bayram öncesinde işlerde kıpırdanmalar olduğunu belirten tekstil esnafı Mücahit Turan, "Koronavirüs nedeniyle işler 4-5 haftadır durmuş durumdaydı. Bayramın yaklaşması ile birlikte işler ufakta olsa açıldı. Avrupa ve Asya ülkelerine ihracatımız devam ediyor. Yurt dışındaki müşterilerimiz telefon üzerinden beğendiği ürünleri sipariş ediyor. Biz siparişleri faturalı bir şekilde anlaşmalı olduğumuz kargolara gönderiyoruz. Kargolarda uçak, deniz yolu veya karayolu ile siparişlerimizi müşterilerimize ulaştırıyor. Siparişlerimiz faturalı olduğu için gümrüklerde sıkıntı yaşamıyoruz. Koronavirüs nedeniyle geçen seneye oranla işlerimiz yüzde 80-85 civarında düşmüş durumda. İşlerin rayına girmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.