Tekstil ürünleri yüzde 50’ye varan indirimle satışa sunuldu

Boyner’in gelenekselleşen Çılgın Kelebek indirimlerinin başladığı duyuruldu. Kampanya kapsamında, tüketicilerin yüzde 50’ye varan indirimle 18 Aralık tarihine kadar alışveriş yapabilecekleri belirtildi.

Boyner, Çılgın Kelebek indirimleri sayesinde dünyaca ünlü birçok marka ile Türkiye’nin sevilen markalarının ve Boyner özel markalarının ürünlerini, sezon devam ederken avantajlı fiyatlarla satın alınabileceğini duyurdu. Verilen bilgiye göre, milyonlarca üründe yüzde 50 net indirim uygulanırken, sevilen markalar da kampanya günlerine özel indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Tüketiciler ihtiyaç duydukları ürünlere indirimli fiyatlarla ulaşabiliyor.

Kış alışverişi

Kampanyadaki indirimlerin, kadın, erkek ve çocuk giyimin yanı sıra ayakkabı, çanta, spor giyim, kozmetik, aksesuar ve ev tekstiline farklı kategorilerde uygulandığı belirtildi. Kış günlerinin öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan paltolar, kabanlar, botlar, çizmeler, atkılar, kazakların yanı sıra sweatshirtler, eşofman takımları, pantolonlar, sneakerlar ve daha pek çok ürün indirimlerle tüketiciyle buluşuyor.

Kampanya aynı zamanda yılbaşı için geri sayımın başladığı günlere denk geliyor. Sevdikleri için yeni yıl hediyesi arayanlar; bot, mont, kazak, sneaker gibi seçenekleri, başta saat olmak üzere pek çok aksesuarı, dünyaca ünlü markaların parfümlerini, outdoor ürünlerini, ev tekstli ve mutfak ürünlerini indirimler ile alma imkanı buluyor.

Çılgın Kelebek indirimlerinin, 18 Aralık’a kadar Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de olacağı belirtildi.