Tekstil firması 45 personel alacak

İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Özdilek Ev Tekstili firmasının farklı alanlarda 45 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek maksadıyla kurduğu İstihdam Merkezi, İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. İstihdam Merkezi, Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Özdilek Ev Tekstili firması için 45 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Özdilek firması, iplik, boya baskı, dokuma ve konfeksiyon bölümlerinde vardiyalı çalışabilecek, 18-45 yaş aralığında erkek ve kadın 40 personel alacak. Yine 18-45 yaş aralığında elektrik ve elektronik makine bakımcı olarak 5 erkek personel alımı yapacağını duyurdu. Müracaatlar 30 Aralık Perşembe günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili geniş bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”