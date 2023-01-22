Tekstil atıkları yapay zeka ile dönüşecek

Yapay zeka temelli atık yönetim platformu Swatchloop, önce Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) 450 bin liralık hibe desteği, ardından 1.33 milyon dolarlık değerleme üzerinden özel sektörden yatırım aldı. Swatchloop Genel Müdürü Güneş Sayıt, “Tekstil ürünlerinin üretiminde ortaya çıkan atıkları ayrıştırarak akıllı geri dönüşüm sağlayan platform ile üreticiler atık satışından elde ettiği geliri 4 katına çıkaracak” dedi.

Yaşar Üniversitesinin uygulayıcı kuruluş olduğu TÜBİTAK’ın T-BİGGY programından mentorluk desteği alan “Yapay Zeka Temelli Atık Yönetim Platformu Swatchloop”, tekstil sektöründe üretim aşamasındaki atıkları önce sınıflandıracak sonra geri dönüşümünü kayıt altına alarak ayrıştıracak. İzmir’de ihracat yapan büyük bir tekstil firmasında çalışan tekstil mühendisleri Güneş Sayıt, Servet Gül ve Gökberk Devrim, üretim aşamasındaki atıkların geri dönüştürülmesine yönelik Swatcloop isimli yazılımı geliştirdi. Bu süreçte Swatchloop’un ara yüzünün geliştirilmesi için bilgisayar mühendisi Onur Leblebici de kurucu ortak olarak ekibe dahil oldu. Swatchloop ekibi, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin (BTTO) TÜBİTAK destekli T-BİGGY programına başvurdu. Girişimcilik programını başarıyla tamamlayan ekip, ilk olarak TÜBİTAK’tan 450 bin liralık hibe desteği ardından ise 1 milyon 330 bin dolarlık değerleme ile İstanbul merkezli firmadan yatırım aldı.

Atıklar dijitalleşiyor

Atık sorununa tekstil sektöründen başlayarak çözüm getirmeyi amaçladıklarını belirten Swatchloop Genel Müdürü Güneş Sayıt, “Tekstil atıklarını çok kısa sürede dijital dünyaya taşıyan, yapay zeka sayesinde geri dönüşüm süreçlerini optimize eden, bu sayede firmalara zaman ve para kazandırmayı hedefleyen Swatchloop, atık satış kazancını en az 4 kat artırmayı, geri dönüşümde işçilik maliyetini yüzde 60 azaltmayı ve verimliliğin de yüzde 40 artmasını sağlıyor” diye konuştu.

Melek yatırımcı desteği aldı

Yaşar Üniversitesi BTTO’nun girişimcilik programı T-BİGG sayesinde Swatchloop’un hayata geçtiğini belirten Güneş Sayıt, “T-BİGGY sayesinde önce TÜBİTAK’tan 450 bin liralık hibe aldık, ardından ise bize ulaşan firma 1 milyon 330 bin dolarlık değerlemeyle Swatchloop’a melek yatırımcı oldu” bilgisini verdi.

“Girişimcileri bekliyoruz”

Yaşar Üniversitesi T-BİGGY Programı Yürütücüsü Begüm Merih de “Swatchloop ekibinin aldığı hibe ve yatırımlar bizi çok mutlu ediyor. En başından bu yana Swatchloop’a mentorluk desteği veriyoruz. Fikri ve projesi olan girişimcilere destek veriyoruz. Yaşar Üniversitesi BTTO’da filizlenen ve bugün marka değeri olan firmalar var.”