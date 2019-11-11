Teksan UL sertifikalı ürünleri ile ABD pazarında güçleniyor

Teksan, dünyanın pek çok bölgesinden binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi buluşturacak olan Power-Gen Fuarı’ndaki standında Amerika kıtası pazarına seslenen UL sertifikalı jeneratörünün yanı sıra yüksek performansı ile dikkat çeken mobil aydınlatma kulesini sergileyecek. Hafif, fazla yer kaplamayan buna karşın yüksek aydınlatma gücüne sahip aydınlatma kulesi, elektrik enerjisinin olmadığı inşaat sahalarında enerji ihtiyacını karşılıyor.

Terzi işi proje tasarımları, yenilikçi ürünleri ve zorlu coğrafyalarda başarıyla tamamladığı referans projeleri ile 130’dan fazla ülkede tercih edilen Teksan, UL sertifikalı ürünleriyle ABD pazarındaki payını artırmayı hedefliyor.