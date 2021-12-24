Teknosa'dan yeni yıla özel indirim kampanyası

İSTANBUL(AA) - Teknosa, yeni yıla özel indirimleri ile hem kendini hem sevdiklerini mutlu etmek isteyen teknoloji severleri binlerce ürünle buluşturuyor.

Teknosa’dan yapılan açıklamaya göre, 69 ildeki 200’ü aşkın satış noktası ile online satış kanallarında 24-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, akılı telefondan televizyona, tabletten elektrikli süpürgeye birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Teknosa’da indirimli fiyatların yanı sıra, hızlı teslimat seçenekleri de tüketicilerin alışveriş yolculuğunu kolaylaştırıyor. Tercihe göre aynı gün teslimat veya "mağazadan teslim al" gibi farklı alternatiflerden yılbaşı alışverişlerinde de yararlanmak mümkün oluyor. Alışverişlerinde online kanalları tercih eden müşteriler, webchat, whatsapp ve telefon kanallarından destek hizmeti alabildikleri gibi, satın almak istediği ürünü görmek ve Teknosa satış ekiplerinden birebir bilgi almak isteyenler de Teknosa.com üzerinden videochat ile sanal bir mağaza deneyimi yaşayabiliyor.