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Teknosa'dan 9 ayda 27 milyon TL net kar

- 9 ayda yüzde 35'lik büyüme ile 5 milyar TL ciroya ulaşan Teknosa, e-ticarette de 664 milyon TL ciro gerçekleştirdi- Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur:- "Teknosa'nın önünde çok büyük fırsatlar var. Bu çerçevede yeni büyüme alanlarını takip etmeye öncelik veriyoruz"

Ekonomi 02.11.2021, 12:02
Teknosa'dan 9 ayda 27 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, bu yılın 9 ayında net karını yüzde 68 artırarak 27 milyon TL'ye çıkardı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, istikrarlı büyümesini sürdürerek başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

2020'yi son 20 yılın en başarılı performansıyla kapatan Teknosa, bu yılın 9 ayında da son 8 yılın en yüksek 9 aylık net karına ulaştı. Karlılıkta büyük bir sıçrama yapan Teknosa, net karını yüzde 68 artırarak 27 milyon TL'ye çıkardı.

9 ayda yüzde 35'lik büyüme ile 5 milyar TL ciroya ulaşan Teknosa, çoklu kanal deneyiminin önemli bir unsuru olarak sürekli yatırım yaptığı e-ticarette de 664 milyon TL ciro gerçekleştirdi.

Teknosa, üçüncü çeyrekte ise yüzde 18'lik büyüme ile 2 milyar TL ciro gerçekleştirirken, 29,5 milyon TL seviyesinde net kar elde etti. e-ticarette de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük büyüme yakalayan Teknosa, 167 milyon TL'lik ciroya ulaştı.


- "Teknosa'yı daha da ileriye taşıyacak adımları cesaretle atıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, çevik organizasyon yapısı, güçlü omnichannel modeli ve veri analitiği kabiliyetleri ile Teknosa'nın istikrarlı bir başarı yakaladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni Neslin Teknosa'sı adıyla başlattığımız kapsamlı dönüşüm programındaki kararlılığımız ve attığımız doğru adımlar bizi 2021 yılının ilk 9 ayında da başarılı bir performansa ulaştırdı. Dijitalleşme, büyük veriyi etkin kullanma ve müşteri odaklılık vizyonuyla önümüzdeki fırsatları değere dönüştürmeye devam ediyoruz. Teknosa'nın önünde çok büyük fırsatlar var. Bu çerçevede yeni büyüme alanlarını takip etmeye öncelik veriyoruz. Yeni ve sürdürülebilir yatırımlarla Teknosa'yı daha da ileriye taşıyacak adımları cesaretle atıyoruz. Değişime hızla adapte olan ve yenilik üretme tutkusu çok yüksek olan tüm Teknosa çalışanlarını bir kez daha kutluyorum. Teknosa'ya 1 Eylül itibarıyla genel müdür olarak atanan Sitare Sezgin'in özellikle elektronik perakendeciliği, perakendecilik, hizmet ve yeni nesil ödeme sistemlerini de kapsayan finansal hizmetler sektörlerindeki deneyimleri ile Teknosa'nın vizyonuna bundan sonra da büyük katkısı olacağına içtenlikle inanıyorum. Müşterilerimizin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyim ile sunmak, müşterilerimizin mutluluğu için her zaman daha fazlasını yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."


- "Yaptığımız her faaliyetin ana amacı, müşterilerimizi mutlu etmek ve yeni müşteriler kazanmak"


Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de Teknosa'nın başarı grafiğini yükseltmeye devam ettiğini aktararak, "Büyüme ve karlılıkta yakalanan istikrarlı performans ile birlikte müşteri memnuniyeti ve NPS-net tavsiye skorlarımızdaki büyük artış ilerlediğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sezgin, Teknosa'nın bugünü kadar geleceğini de güçlendirmeye odaklandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dijital kanallarda müşteri deneyimini daha da iyileştirmek adına hızlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Özellikle müşterilerimizin çok önemsediği teslimat ve ödeme seçeneklerinin genişletilmesi ile kullanım kolaylığı üzerine pek çok geliştirmeyi gerçekleştiriyoruz. Sektörde webchat ve WhatsApp uygulamaları üzerinden hizmet verirken, aynı zamanda güvenli ve kolay ödeme seçeneği sunan ilk şirket olduk. Türkiye'nin en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirketi olarak, müşteri tercihlerinde önemli bir yeri olan mağaza yatırımlarımızı da sürdürüyoruz.

Üçüncü çeyrekte de yeni mağazalar ve CarrefourSA marketlerinde yeni satış noktaları açtık. Türkiye'nin 69 ilinde 200'den fazla satış noktasında müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için mağazalarımızda dijitalleşme projelerine de ağırlık veriyoruz. Müşteri deneyimi, dijitalleşme ve insan kaynakları alanında tüketici seçimleriyle pek çok ödül aldığımız bir yıl oldu. Yaptığımız her faaliyetin ana amacı, müşterilerimizi mutlu etmek ve yeni müşteriler kazanmak. Bu doğrultuda müşterilerimizin teknolojiye dair ne ihtiyacı varsa onu her kanaldan en iyi deneyimle sunmak için yeni inisiyatiflere odaklanıyoruz. Bu inisiyatiflerden biri olan, uzmanlığı ve sunacağı bütünsel deneyim ile Türkiye'de benzersiz olacak pazar yeri modelimizin hayata geçirilmesi üzerinde de titizlikle çalışıyor, en kısa sürede tüketicilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Hedefimiz, dijitalleşme ve sürdürülebilirliği odağa alan faaliyetlerimiz ile içinde bulunduğumuz toplum ve tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmak."



#Hakan Timur #Teknosa
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