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Teknosa’dan 20’nci yaşına özel reklam filmi

Teknosa, 20’nci yılına özel bir reklam filmi yayınladı.

Teknosa’dan 20’nci yaşına özel reklam filmi

Teknosa, 20’nci yılına özel bir reklam filmi yayınladı.

26 Nisan 2020 Pazar 12:06
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Teknosa’dan 20’nci yaşına özel reklam filmi

Teknosa, 20’nci yılına özel bir reklam filmi yayınladı.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin öncü markası Teknosa, 20’nci yılına özel hazırladığı filmi yayınladı. Covid-19 salgını süresince de evde eğitim, uzaktan çalışma, sosyalleşme, eğlence, alışveriş gibi her konuda artan teknoloji ihtiyaçları için müşterilerinin yanında olan Teknosa’nın 20’nci doğum günü filminde insanların teknolojiyle buluşmasının çalışmanın ötesinde tekrar bir araya geldiği, güzel anlar, anılar biriktirdiği günlerin hemen gelmesi dilendi. 2000 yılından beri ‘Herkes için teknoloji’ felsefesiyle Türkiye’de milyonları teknolojiyle buluşturan şirketin 4129Grey imzalı reklam filminde herkesin bir arada olacağı, kavuşacağı günlere olan inanç vurgulandı. Film https://m.youtube.com/watch?v=P8U8ElRYCdo&feature=youtu.be linkinden izlenebiliyor.

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