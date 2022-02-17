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Teknosa’dan 2022 için 169 milyon TL’lik yatırım hedefi

Teknosa, 2021 yılında 7,5 milyar TL ciroya ve 131,5 milyon TL net kâra ulaştığını ayrıca 2022 için 169 milyon TL’lik yatırımı hedeflediklerini açıkladı.

Ekonomi 17.02.2022, 11:52
Teknosa’dan 2022 için 169 milyon TL’lik yatırım hedefi

Teknosa, 2021 yılında 7,5 milyar TL ciroya ve 131,5 milyon TL net kâra ulaştığını ayrıca 2022 için 169 milyon TL’lik yatırımı hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, 2021 yılında başarılı bir performansa ulaştığını aktardı. Müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle sunmak için pek çok yeniliği hayata geçiren Teknosa, her çeyrekte istikrarlı büyümesini sürdürdü. Marka yılsonu itibarıyla cirosunu geçen yıla göre yüzde 34’lük büyüme ile 7,5 milyar TL’ye, net kârını da 131,5 milyon TL’ye çıkardı. Böylece Teknosa, 2021 yılında da sektörün üzerinde bir büyümeyi yakaladı. 2021 yılında e-ticarette de 1,1 milyar TL seviyesinde ciro elde edildi, online satışların perakende cirosu içindeki payı da yüzde 15,3 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl üzerinde çalışmaya başladığı, teknoloji uzmanlığı ve sunacağı bütünsel deneyim ile Türkiye’de kendi sektöründe ilk olan pazaryerini Şubat 2022’de tüketicilerle buluşturan Teknosa, bu yıl 169 milyon TL’lik güçlü yatırım planıyla istikrarlı büyümesini sürdürecek.

“Yatırımda güçlü, dönüşümde öncü olacağız”

Şirketin finansal performansını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, dijitalleşme ve dönüşüm hamleleriyle kalıcı ve sürdürülebilir büyüme modeline sahip bir Teknosa ortaya çıkardıklarını söyleyerek, “Çevik organizasyon yapımız, güçlü çoklu kanal modelimiz ve veri analitiği kabiliyetlerimizle başarı grafiğimizi istikrarlı bir biçimde yükseltiyoruz. Yatırımlarda hız kesmediğimiz 2021 yılında da sağlıklı büyümemizi sürdürdük. Türkiye’nin teknoloji adresi olmamızı sağlayan çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve bizlere güvenen müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 2022 yılında da mevcut işlerimizi geliştirerek, etki alanımızı genişleterek ve işimizi dönüştürerek sürdürülebilir büyümeye odaklanacak, yatırımlarımızı buna göre şekillendireceğiz. Bu yıl, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 70 milyon TL’lik yatırımın yaklaşık 2,5 katı seviyesinde 169 milyon TL’lik güçlü bir yatırım planlıyoruz. Şirketimizin mevcut performansını maksimize ederken, gelecekte işimize değer katacak dönüşüm projelerine, teknolojiye ve insan kaynağına dönük yatırımlara ağırlık vereceğiz. Mağazalarımızda ve online kanallarımızda dijital deneyim sunma stratejimizin bir parçası olarak tüketicilerimizle buluşturduğumuz, kendi sektöründe ilk olan pazaryerimizde, teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri markamız güvencesiyle müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. ‘Yatırımda güçlü, dönüşümde öncü’ olup, Teknosa’yı ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” dedi.

“Mağazaları olan dijital bir platforma dönüşüyoruz”

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de tüm kanallarda bütünsel ve güçlü bir müşteri deneyimi anlayışıyla dijitalleşme yatırımlarına ağırlık verdikleri 2021 yılında hem istikrarlı bir performans yakaladıklarını hem de müşteri memnuniyetinde önemli bir yol kat ettiklerini belirtti. Sezgin, şöyle konuştu:

“Stratejik yol haritamızın temelinde müşteri deneyimi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik var. Bu çerçevede 2021 yılında tüketicilerimize yenilikçi hizmetler sunarak, mağaza, web sitesi ve mobil uygulamada online-offline kanal ayrımı olmaksızın mükemmel müşteri deneyimini artıracak geliştirmelerimize devam ettik. Veri analitiği yetkinliklerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlama, deneyim haritalarını çıkarma ve müşteri ilişkileri yönetiminde fark oluşturmaya odaklandık. Bu çerçevede tasarladığımız yeni sadakat programımız TeknoClub’ı lanse ettik ve sisteme üye olan müşterilerimize alışveriş eğilimlerine göre ayrıcalıklar sunduk. Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonuyla mağazaları olan, insan kaynağı ile güçlü dijital bir platforma dönüşüm konusunda güçlü bir adım atıyoruz. Pazaryerimizi, uzmanlığımıza paralel olarak teknoloji alanında uzmanlaşmış, tüketicilerin tüm teknoloji ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde adresleyecek şekilde tasarladık. Pazaryeri dönüşümü, servis gelişimi ve tüm kanallarda müşteri deneyimini daha da güçlendirmek için atacağımız adımlarla, başta müşterilerimiz ve tüm ekosistemimiz için daha fazla değer katmayı sürdüreceğiz.”

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