banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a 4 yıl 8 ay hapis talebi
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a 4 yıl 8 ay hapis talebi
Hakaretlerine devam ediyor...
Hakaretlerine devam ediyor...
Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Hollandalı parti lideri Geert Wilders'a Fettah Can'dan tepki
Hollandalı parti lideri Geert Wilders'a Fettah Can'dan tepki

Teknosa’dan 2021 yılı için 80 milyon TL’lik yatırım

2020 yılında 5,6 milyar TL ciroya ve 85,3 milyon TL net kâra ulaşan Teknosa, teknoloji altyapısını güçlendirmek ve çeşitlendirmek üzere bu yıl yatırımlarına hız vererek 80 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını duyurdu.

Ekonomi 17.02.2021, 11:30
1
Teknosa’dan 2021 yılı için 80 milyon TL’lik yatırım

2020 yılında 5,6 milyar TL ciroya ve 85,3 milyon TL net kâra ulaşan Teknosa, teknoloji altyapısını güçlendirmek ve çeşitlendirmek üzere bu yıl yatırımlarına hız vererek 80 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını duyurdu.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, 2020 yılını değerlendirmek ve 2021 hedeflerini açıklamak üzere online basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan açıklamalarda bulundu.

2020 yılında son 20 yılın en başarılı performansını gösteren Teknosa, 2021’i yatırım yılı ilan etti. Yeni Neslin Teknosa’sı, dönüşüm programına ve müşteri deneyimine yaptığı yatırımla COVID-19 pandemisine rağmen 2020 yılında her çeyrekte başarılı finansal sonuçlar ederek dördüncü çeyrekte de büyümesini sürdürdü. Şirket, 2020’nin son çeyreğinde cirosunu 1 milyar 932 milyon TL’ye, net kârını da rekor çeyrek sonucu olan 69,6 milyon TL’ye çıkardı. Bu dönemde e-ticarette de yüzde 208 büyüme sağlandı. 2020 boyunca başarı grafiği yükselen Teknosa, yıl sonu itibarıyla cirosunu geçen yıla göre yüzde 36’lık büyüme ile 5,6 milyar TL’ye, net kârını da 234 milyon liralık bir iyileştirme ile 148,6 milyon lira zarardan 85,3 milyon TL kar düzeyine taşıdı. E-ticaret cirosu da geçen yıla göre 3,6 katına çıkarak, 1 milyar TL’yi geçti. Bu rakamlarla e-ticaretin perakende cirosu içindeki payı, yüzde 7’den yüzde 19’a yükseldi.

Dijitalleşme ve teknolojiye 2020 yılında 38 milyon TL yatırım yapan Teknosa, 2021 yılında yatırımlarını arttırarak sürdürme ve şirketin teknoloji altyapısını güçlendirip çeşitlendirme kararı aldı.

“Rekor yatırımla Teknosa’yı en güçlü şekilde geleceğe hazırlıyoruz”

Şirketin 2020 yılının değerlendirildiği basın toplantısında yeni yatırımların müjdesini veren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, şunları söyledi: “2020 yılı pandemi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir yıl oldu. Ancak hedeflerimizden taviz vermedik ve 2019 yılı ortalarında ‘Yeni Neslin Teknosa’sı adıyla başlattığımız kapsamlı dönüşüm programını kararlılıkla sürdürdük. Bu dönüşüm bize her zamankinden daha da fazla müşteri odaklı olmanın, büyük veriyi doğru kullanmanın ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Ciro ve kârlılığımız, dönüşüm programının başladığı 2019 yılı ortalarından itibaren pozitif trende girdi ve her çeyrekte performans artışı devam etti. Kararlılığımız ve attığımız doğru adımlar bizi son 20 yılın rekor performansına ulaştırdı. 2020 yılı bizim için dönüşüm ve adaptasyon yılı oldu, 2021 ise rekor yatırım yılı olacak. Şirketimizi bu yıl yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz. 2021 yılında geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL’lik bir yatırım öngörüyoruz. Teknosa hem yatırımlarına ivme kazandıracak hem de yeni büyüme alanlarını daha yakından takip edecek. Stratejik yol haritamızda birçok önemli konu başlığımız mevcut. Geçtiğimiz yıl çok hızlı bir şekilde büyüyen e-ticareti çok kanallı deneyimin odak noktası yapmak istiyoruz. Başarılı bir şekilde harmanladığımız fiziksel ve online deneyimleri geliştirmeyi, mağaza dijital yetkinliklerini ve veri analitiği kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl teknolojiye ve çalışanlarımıza yapacağımız yatırımlarla Teknosa’yı daha ileriye taşıyacak adımlarımızı hızlandıracağız. Tüm paydaşlarımızdan aldığımız güçle birlikte Teknosa’yı geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak konusunda kararlıyız. Teknolojiye erişimin eğitim, ekonomi ve sosyal hayatın devamlılığı için kritik hale geldiği bu dönemde, büyük bir çaba ve özveri ile canla başla çalışarak hayatın durmasına izin vermeyen Teknosa çalışanlarına ve teknoloji ihtiyaçları için her zaman bize güvenmeye devam eden müşterilerimize teşekkür ediyorum.”

“Dijitalleşme ve güçlü müşteri deneyimi istikrarlı performansı getirdi”

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da pandemi sürecinde veriye dayalı ve omnichannel iş modeli sayesinde müşterilere hızlı biçimde erişme, değişen beklenti ve ihtiyaçlarına uygun hizmeti anında sunma konusunda başarı sağladıklarını vurguladı. Gürcan, şöyle konuştu: “Pandemi süreci, teknolojik gelişmeleri hızlandırdı ve her alandaki dijitalleşme süreçlerini öne çekti. Ürünlere talep artarken, müşterilerin beklentileri de farklılaştı. Değişen ihtiyaçlara hızlı cevap vermek, e-ticarette ve çoklu kanalda güçlü olmak, kapsamlı deneyim sunmak, güvenilirlik çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biz Yeni Neslin Teknosa’sı programı çerçevesinde dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık, müşterilerimize kesintisiz ve iyi hizmet vermeye devam ettik. Mağazalarımızın açık olduğu dönemlerde en sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağlarken, tüketiciyle birebir iletişim kurduğumuz kanalları çeşitlendirdik ve fark oluşturduk. Web-chat’in yanı sıra sektörde ilk olarak teknosa.com üzerinden Video-chat uygulaması ile sanal ortamda mağaza deneyimi sunmaya başladık. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz online siparişi mağazadan teslim alma seçeneğine ek olarak yine sektörde ilk ve tek olan ‘Araçta Teslimat’ hizmeti gibi fiziksel ve online’ı birbirine entegre eden uygulamalarımızla her zaman ve her kanalda müşterilerimizin yanında olduk. Ürün portföyümüzü onların ihtiyaçlarına göre şekillendirdik, geliştirdik. Çevik organizasyonumuz ve güçlü altyapımızla sağlıklı şekilde büyümeye, performansımızı en üst seviyeye çıkarmaya odaklanıyoruz. Teknoloji, bu zorlu dönemde hayatımızı devam ettirebilmek için en önemli araçlardan biri oldu. Türkiye’de teknoloji alışverişi denilince ilk akla gelen markayız. 20 yıldır Türkiye’de herkesin teknolojiye erişmesi için öncü adımlar atıyoruz. Bundan sonra da dijitalleşmede yeni atılımlarla ülkemizde teknolojinin güvenilir adresi olmaya ve sektörümüzü fark oluşturan uygulamalarla büyütmeye devam edeceğiz.”
Yorumlar (0)
banner422
yoğun kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16