TEKNOSAB’ta üretim başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Teknoloji Sanayi Bölgesi TEKNOSAB’ta 4 fabrikada üretimin başladığını, 27 fabrikada ise inşaat çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Burkay, Türkiye’nin üretim merkezi Bursa’nın yıllık 16 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, “Kentimiz aynı ihracat rakamını 2018’de yakaladı. Artık yeni bir eşikle karşı karşıyayız. Bursa’nın ekonomide yeni bir sıçrama gerçekleştirmesi için mekânsal planlama ve ölçek ekonomisine geçiş büyük bir önem arz ediyor.” dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) basın mensuplarıyla buluştu. Başkan Burkay, iftar programında Bursa ekonomisindeki dönüşüm süreci ve BTSO tarafından yürütülen projelere ilişkin sunum gerçekleştirdi. Pandemi ile birlikte tüm dünyada alışkanlıkların değişmeye başladığını belirten İbrahim Burkay, “Pandemi sonrasında oluşan yeni dünya düzeni ayrıca yeni bir ekonomiyi tarif ediyor. Artık küresel ölçekte yeni oyuncular ortaya çıkıyor. Tüm bu sürecin merkezinde Türkiye var. BTSO olarak ülkemizin ve kentimizin bu avantajlarını kullanmak istiyorsak bazı kronik zayıflıklarımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor.” diye konuştu.

“9 yılda 60’dan fazla proje"

“Bugün Türkiye’de 10 tane Bursa gibi şehir olsa ülkemiz dış ticaret açığı sorunu yaşamaz.” diyen Başkan Burkay, Oda olarak Bursa ekonomisini daha güçlü bir konuma yükseltmek için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. İbrahim Burkay, ‘Ortak Akılla Geleceğin Kentini’ inşa etmek için 9 yılda 60’tan fazla projeyi Bursa’ya kazandırdıklarının altını çizdi. Bursa’nın stratejik konumu ile 4 saatlik uçuş mesafesinde 1.6 milyarlık nüfusa hitap ettiğini kaydeden Burkay, kentin Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 9’unu tek başına karşıladığını dile getirdi.

Bursa’nın ekonomik işlem hacmine yüzde 46 sanayi katkısı

BTSO Başkanı Burkay, Bursa’nın merkezinde bulunduğu Marmara Havzası’nda yeni bir mekansal planlama yapılmasının yatırım, üretim, istihdam ve ihracat değerinin yeni bir eşiğe taşınmasını sağlayacağını söyledi. Türkiye’de gayri safi yurt içi hasıla içinde imalat sanayinin payının yüzde 16 seviyesinde olduğunu belirten Burkay, Bursa’nın ekonomik işlem hacmine sanayinin katkısının yüzde 46 seviyesinde olduğunun altını çizdi. İbrahim Burkay, “Şehrimizin 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içinde sanayi, binde 8’lik pay alıyor. BTSO, 1960 yılında Türkiye’deki ilk OSB’yi hayata geçirdi. 62 yıl sonra, Bursa’nın ikinci organize sanayi bölgesi TEKNOSAB kuruldu. Bursa’da 17 OSB var. Diğer 15 OSB kurulduktan sonra ıslah OSB süreçlerinin ardından OSB statüsü kazandı. 1960 yılında OSB aklı ve vizyonunu ortaya koyan bir kentteyiz. Bugün 84 milyon nüfuslu Almanya, yaklaşık 2 trilyon dolar ihracat yapıyor. 1.5 milyar nüfuslu Çin de aynı miktarlara yakın ihracat yapıyor. Almanya’da sanayi alanlarının toplam yüzölçümüne oranı yüzde 4.44. Bu oran İtalya’da yüzde 2.15, OECD ülkelerinde ortalama yüzde 2.5’tir.” diye konuştu.

“İhracatta Bursa’yı tarif eden rakamları yakalamamız lazım"

Bursa’nın yıllık 16 milyar dolar ihracat yaptığını belirten Burkay, şöyle devam etti: “Aynı ihracat rakamını 2018’de yakaladık. Pandemi döneminde yaklaşık 2 milyar dolar çip krizinden kaynaklı otomotiv sektörünün düşüşü var. Ama ihracatta eskisi gibi sıçrama yapmamız gerekiyor. 16 milyar dolar kentimiz için bir eşik. TEKNOSAB’ın hayata geçmesiyle bir artış söz konusu olacak. Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, UR-GE projelerimizle kentimizin ihracatçı sayısını artırdık. Bu projelerimizin de katkılarıyla son 9 yılda 2.900 yeni ihracatçı kazandık. Ancak bizim Bursa’yı tarif eden rakamları yakalayabilmemizin yolu ise ölçek ekonomisi ve mekânsal planlamadan geçiyor.”

“TEKNOSAB’da Türkiye’nin en büyük GES projesi hayata geçecek"

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin kurulduğu şehir olan Bursa’nın TEKNOSAB ile ölçek ekonomisine geçişe de liderlik edeceğini söyledi. TEKNOSAB’da şu anda 4 fabrikada üretimin yapıldığını, 27 fabrikada da inşaat çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Burkay, “Kentimiz TEKNOSAB’la ihracata, istihdama ve ekonomik büyümeye daha yüksek düzeyde destek verecek. Dünyada en iyi 10 ekonomi içerisine girecekseniz rakipleriniz neler yapıyor onu iyi bilmek gerekiyor. Otoyol, demiryolu ve liman bağlantıları, lojistik merkezleri, altyapısı ve arıtma tesisi ile TEKNOSAB’da ayrıca Türkiye’nin en büyük GES projesi hayata geçecek. TEKNOSAB, akıllı altyapısı ve fabrika binaları, yenilenebilir enerji kaynakları ile verimli üretim yapılmasına önemli katkı sağlıyor. Bölgemiz firmalarımıza uluslararası alanda çok önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır.” dedi.

“Kentimizin hedeflerine güç katacak"

Burkay, şehrin her iki yakasına uydu kentler, lojistik merkez, ticaret merkezi, yeni nesil teknoloji endüstri bölgeleri ve arıtma tesislerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bursa’daki 17 OSB’nin toplam büyüklüğünün 50 milyon metrekare olduğunu ifade eden Burkay, “17 OSB’de 15 bin metrekare ve üzeri parsel sayısı 130’u bulmuyor. Sanayi bölgesinde yatırım için yer var diyenler oluyor. 3 bin metrekarelik yerlerde yatırım yapılması zor. Kent içindeki plansız sanayi alanlarında sıkışmış, büyümekte zorlanan KOBİ’ler için daha yeni ve modern planlı sanayi alanları oluşturulması gerekiyor. Bu noktada 2017 yılında KOBİ OSB projesi için talep topladık. 2 bin 556 üyemiz taşınmak istediğinin taahhüdünü verdi. Bursa’mız akıllı şehircilik modeli ve mekânsal planlamayla Türkiye’nin kalkınma hedeflerindeki liderlik rolünü daha da güçlendirebilecektir.” dedi.

Yüksek Teknoloji Koleji projesi

Bursa’daki 17 OSB’de 190 bin kişi çalıştığını, plansız sanayi bölgelerinde ise 230 bin kişinin çalıştığını söyleyen Burkay, Burkay, “Bursa’nın nüfusu 3 milyon 170 bin. Tüm dünyada üreten kesim olarak 15-64 yaş arası tarif edilir. Bursa’da bu nüfus 2 milyon 170 bin. Bunların içinden Bursa’da çalışan sayısı ise 900 bin. Sanayi büyütüldüğü zaman dışarıdan göç alacak iddiaları var. 30 yıl önce bu mümkündü. Ama şu anda kırsaldan kente gelecek nüfus yok. 15-64 yaş arasının OECD ülkelerinde işgücüne katılım oranı yüzde 71.5. Almanya olmak istiyorsak, orada oran yüzde 80. 10 yılda Bursa’nın aldığı nüfus 150 bin. Bursa olarak BTSO’nun eğitim vadisi gibi merkezlere ihtiyacımız var. Oda olarak Bursa’da iki tane eğitim kampüsümüz var. Bizim bu bölgelere iki yüksek teknoloji koleji kurma hedefimiz var. Bu projeler ile ekonomiye daha fazla kişiyi katmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Serbest Ticaret Bölgeleri ekonomik bir değer olacak"

Başkan Burkay, Bursa’da 2 serbest ticaret bölgesi kurulması için de projelerinin olduğunu söyledi. Bu bölgelerin ekonomiye büyük değer katacağını belirten Burkay, yurt dışından nitelikli alıcıları bu bölgeler üzerinden kente getirmeyi hedeflediklerini söyledi. İbrahim Burkay, Bursa ekonomisinin üretim ve ihracata dayalı büyümesi hedefiyle hayata geçen Model Fabrika, BUTEKOM, BTSO MESYEB, BUTGEM ve Enerji Verimliliği Merkezi gibi projelerin de firmaların dönüşüm sürecine katkı sağladığını söyledi.