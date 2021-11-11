Teknosa, Ankara’daki 15’inci mağazasını açtı

İSTANBUL(AA) - Teknosa, Ankara’daki 15’inci mağazasını Podium AVM’de açtı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, 547 metrekarede hizmet verecek mağazada telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünleri avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ankara ile birlikte son 5 ayda 7 yeni mağaza açan Teknosa, 69 ilde 200’den fazla satış noktası ve online kanallarıyla Türkiye’de teknoloji alışverişinin öncü adresi olmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, tüketicilerle farklı lokasyonlarda buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Teknoloji alışverişi yolculuğunda müşterilerin özellikle birebir uzman bilgisi almaya ve ürünü bizzat incelemeye dönük önemli bir beklentisi olduğunun altını çizen Timur, "Bu çerçevede müşterilerimizin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyim ile sunmak için dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Müşteri odaklılık vizyonuyla önümüzdeki fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de e-ticaretin büyük sıçrama yaptığı perakende sektöründe kapsamlı deneyim için mağazaların önemini koruduğunu vurgulayarak, “Önümüzdeki dönemde de omnichannel (çoklu kanal) stratejimizin bir parçası olan mağaza yatırımlarımızı, müşteri deneyimini güçlendirmek üzere sürdüreceğiz. Bu çerçevede hem mevcut mağazalarımızda yenilikleri hem de yeni lokasyonları değerlendirmeyi planımıza aldık.” değerlendirmesinde bulundu.