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Teknolojiseverlere yılbaşı hediyesi seçenekleri

Yeni yıl yaklaşırken birçok insan sevdiklerine hediye alıyor. Hem alınan kişiyi değerli hissettiren hem de 2022’yi bir yenilikle karşılamak için yapılan bu yılbaşı alışverişleri arasında özellikle kırmızı renkli olanlar ön plana çıkıyor.

Ekonomi 27.12.2021, 10:17
Teknolojiseverlere yılbaşı hediyesi seçenekleri

Yeni yıl yaklaşırken birçok insan sevdiklerine hediye alıyor. Hem alınan kişiyi değerli hissettiren hem de 2022’yi bir yenilikle karşılamak için yapılan bu yılbaşı alışverişleri arasında özellikle kırmızı renkli olanlar ön plana çıkıyor.

Yeni yıl yaklaşırken teknoloji firmaları ürün yelpazelerini genişletiyor. Elektronik perakendecisi MediaMarkt, yılbaşının en çok tercih edilenlerinden olan ‘kırmızı’ hediye konseptine özel olarak kırmızı renkli çeşitli ürünleri de teknolojiseverler için bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, öne çıkan ürünler arasında mutfak gereçlerinden ses sistemleri gibi örnekler yer alıyor.

Kırmızı renk seçeneği bulunan kablosuz hoparlör, ufak boyutu ve 5 saate varan pil ömrüyle de dikkat çekiyor. Farklı markalardan çeşitli özelliklere sahip elektrikli çay makinelerini teknolojiseverlerin beğenisine sunuluyor. Sıcak içeceklerde çay yerine kahveyi tercih edenler için kırmızı kahve makineleri de bulunuyor.

Birbirinden kırmızı renk alternatifleri bulunduran diğer bir kategori ise mutfakların en çok tercih edilen ürünlerinden olan tost makineleri olarak öne çıkıyor.

Bu ürünlerin yanı sıra mutfakların en çok tercih edilen diğer ürünlerinde de kırmızı renkli alternatifler mevcut. Özellikle pandemi sürecinde birçok insanın evde daha çok yemek yapmasıyla birlikte yoğun kullanılan ürünler arasında yer alan blender, doğrayıcı, mikser, su ısıtıcılarının kırmızı renklileri oldukça geniş fiyat aralıklarıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Kablolu, kablosuz, bluetooth, mikrofonlu veya oyuncu kulaklığı kategorilerinde yüzlerce çeşit ürün bulunduran MediaMarkt, yılbaşına özel kırmızı kulaklıkların da önemli bir hediye alternatifi olacağını belirtiyor. Hediye seçenekleri arasında saç, tıraş veya ağız bakım kategorisi ürünleri de bulunuyor. Işıl ışıl bir yılbaşı geçirmek isteyenler için çeşitli LED ışıklar da ürün seçenekler arasında yer alıyor.

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