banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı

Adana’nın Kozan ilçesinde çiftiler, tarım araçlarının ulaşamadığı bölgede sıcaklara aldırmadan geleneksel tarım aletleriyle buğday hasadını gerçekleştiriyor.

Ekonomi 30.05.2022, 09:43
Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı

Adana’nın Kozan ilçesinde çiftiler, tarım araçlarının ulaşamadığı bölgede sıcaklara aldırmadan geleneksel tarım aletleriyle buğday hasadını gerçekleştiriyor.

İlçeye bağlı 900 rakımdaki Karanebili Mahallesinde çiftçiler, sarp arazilere ektikleri buğdayı hasat etmeye başladı. Tarım araçlarının gidemediği bölgede ellik ve orak hasat yapan çiftçiler, bu yıl 39 gün boyunca yağış almaması nedeniyle buğday veriminin düşük olduğunu söyledi.

Atalarının yöntemiyle tarım yaptıklarını anlatan Mustafa Karanfiloğlu, “Burada emekli olan kişiler tarım uğraşıyor. Köyümüzde genç olsa devletimizden destek olsa genç çiftçiler ile daha çok üretiriz. Bu yıl verim düşük" dedi.

Hasat yapan Enes Karanfiloğlu yıllardır geleneksel tarımı kullanarak üretim yaptıklarını belirterek, "Arazilerimiz dağlık. Bildik bileli üretimi bu şekilde yapıyoruz. Bu sene buğday kuraklıktan dolayı verimli değil. Köylerdeki imkan arttırılsa daha çok üretim olur. Devletimizin bu yönde çabaları var ama şehirden köylere üretimin artması için verilen destekler inşallah sonuç bulur” diye konuştu.

Yorumlar (0)
26°
açık