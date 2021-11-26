Teknoloji ürünlerde Kasım indirimleri sürüyor

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, Kasım ayına özel indirimlere devam ediyor.

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, Kasım’a özel indirim kampanyalarına ‘Harika Günler’ ile sürdürüyor. Yapılan duyuruya göre 21-29 Kasım tarihleri arasında online satışa özel indirim kampanyasında Pasaj müşterilerini, yüzde 60’a varan indirimler bekliyor. Online ‘Harika Günler’ indirimleri; akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, ev & yaşam ürünlerinden giyilebilir teknolojilere ve anne çocuk ürünlerine kadar Pasaj müşterilerinin hayatlarına dokunan ürün ve ürün gruplarını içeriyor. Stoklarla sınırlı fırsatların bitmesine sayılı günler kalan indirim kampanyasına Dijital Operatör uygulamasından da erişilebiliyor.