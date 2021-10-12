Teknoloji odaklı projeler DİJİMER ile desteklenecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİJİMER), ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Fakülte temsilcilerinin katıldığı toplantıda izlenecek yol haritası belirlendi.

BUÜ bünyesinde yenikurulan Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİJİMER), Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz başkanlığında bir araya geldi. Merkezin yönetim kurulu toplantısına İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İnegöl İşletme Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesini temsilen akademisyenler yönetim kurulu üyesi sıfatı ile iştirâk etti.

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yönetim kurulu toplantısında merkezin sosyal bilimler alanına odaklanan bir yapıda tasarlandığını ve bu yönüyle diğer üniversitelerden farklılaşacağını ifade etti. Kılavuz, merkezin fen ve sağlık bilimleri alanında yürütülen teknoloji odaklı dijital dönüşüm çalışmalarının tamamlayıcısı olacağını ve teknoloji odaklı projelere ciddi katkılar sağlayacağını belirtti.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz ise, merkezin hazırlanan yıllık çalışma plânını sundu. Hedefler ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, “DİJİMER, sosyal bilimler alanına yönelik olarak; dijital işletme yönetimi, platform ekonomileri, paylaşım ekonomisi, dijital para, dijital iletişim, dijital kültür, dijital etik, dijital sosyoloji, dijital çalışma biçimleri, bilişim hukuku, dijital pazarlama, e-Devlet uygulamaları, kişisel verilerin korunması hukuku, uzaktan eğitim ve e-öğrenme, dijital liderlik gibi konulara odaklanacak” dedi.

Kaymaz, merkezin ayrıca bir üniversite-sanayi işbirliği ara yüzü olarak iş yaşamı ile ortak projeler geliştireceği, akademik personel ve öğrenciler ile birlikte bu alandaki bilimsel çalışmalara liderlik edeceği bilgisini verdi. Sunumun ardından, yönetim kurulu üyeleri de görüş ve önerilerini aktararak katkıda bulundu.

DİJİMER ilk etapta Instagram [@uludagdijimer] ve Linkedin [Bursa Uludağ Üniversitesi Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİJİMER)] hesapları ile sosyal medya üzerinden hedef kitlesini bilgilendirecek.