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Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş

Dünya borsaları ABD ve Çin hisselerinde güçlü alışlarla haftaya başlıyor. Nasdaq, teknoloji hisseleri önderliğinde %2,6 yükselerek Nisan’dan beri en iyi performansını gösteriyor. Avrupa ve gelişmekte olan ülke borsaları yükselişe sınırlı oranda katılıyor.

Ekonomi 13.10.2020, 16:58
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Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş

Dünya borsaları ABD ve Çin hisselerinde güçlü alışlarla haftaya başlıyor. Nasdaq, teknoloji hisseleri önderliğinde %2,6 yükselerek Nisan’dan beri en iyi performansını gösteriyor. Avrupa ve gelişmekte olan ülke borsaları yükselişe sınırlı oranda katılıyor.


Piyasalardaki iyimserliği destekleyecek bir haber akışı yok. Ek mali paketin seçim öncesi çıkma ihtimali düşüyor. İkinci dalga vaka sayısındaki rekor artış nedeniyle İngiltere, Fransa, İspanya gibi ülkeler kapatma önlemleri almaya başladı.

Küresel risk iştahındaki güçlenmeye paralel Türkiye varlıklarında tepki alışları devam ediyor. Hisse senedi, CDS ve eurobond piyasalarında genele yaygın bir toparlanma görülüyor. Sanayi hisselerinin bankaları yenmeye devam ettiği yükselişe sınırlı da olsa yabancı katılımı görüyoruz.


ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul’da yatay bir açılışa işaret ediyor. Dünya piyasalarının ve Türk lirasının seyrine göre borsanın yönü belirlenecek. Endeks için destek olarak 1.150, direnç olarak 1.185 ve 1.200 seviyeleri öne çıkıyor. Borsa etkisi olmayan Sanayi Üretimi dışında önemli bir haber akışı yok.

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