Teknik seviyeler

BIST100 Endeksi dün -2,24% değer kaybederek 1087 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 30 puanlık geniş band içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 45 seviyesi altına geriledi.



Grafikte sabah seansında hafif negatif başladı ve satım aktivitesi gün boyunca devam etti. Yükselen trend 1106 aşağısında ise aktivitede hızlanma görüldü. 20g ort 1097 seviyesi de aşağı geçilerek gün içerisinde beklediğimiz 1085 desteğine kadar gerileme görüldü. 1085 aşağısında destekleri 1074 ve 1062 olarak görüyoruz. Dirençleri 20g ort 1097 – 1100 bandı ve 1109. 20g ortalamanın aşağısında işlem stratejisinin Sat/Al olması gerektiğini düşünüyoruz.



Direnç:1097–1109-1118

Destek:085 – 1074 - 1062



Bu sabah yatay açılış sonrasında 1074 – 1100 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

F_XU030 EKİM VADE (F_XU0301020) grafikte 1209 – 1242 arasında 33 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. 20g ort 1238 seviyesi gün yükseği ile test edildi. Gün boyunca gerileyerek yükselen ana trend 1224 seviyesinde destek bulmaya çalıştı. bu seviye aşağısında aktivitede hızlanma görüldü. 1210 seviyesine kadar geriledi ve hafif yükselerek 1216 seviyesinde kapattı. Yükselen ana trend 1214 seviyesi aşağısında gerilemenin devamı görülebilir ve işlem stratejisi Sat/Al olmalı. Destekleri 1198 – 1186 – 1160 olarak görüyoruz. Bugün yatay açılış ve sonrasında 1200 – 1234 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.



Direnç:1224–1236-1242

Destek:1198–1186-1160

USDTRY grafikte 7,55 – 7,64 aralığında işlem gördü. Seans sonunda 7,6350 seviyesinde kapattı ve bu sabah 7,63 ile yatay işlem görüyor. Formasyon ana direnci 7,64 ulaşıldı ve bu seviyeden bir miktar gerileme görebiliriz. Aşağıda ana destek 7,40 ve ara destekleri 7,54 – 7,49 olarak belirliyoruz. 7,64 üzerinde ise dirençleri 7,68 – 7,72 olarak görüyoruz.



Direnç:7,64–7,68–7,72

Destek:7,58-7,54-7,40