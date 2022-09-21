Tekirdağ’da palamudun tanesi iriliğine göre 25 ve 50 TL’ye kadar düştü

Av yasağının bitmesiyle balık tezgahları kendini göstermeye başladı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki seyyar satıcılarda iriliğine göre palamut balığı 25 ve 50 TL’ye satışa sunuluyor.

1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar ‘vira bismillah’ diyerek denize açıldı. Kimi Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi’nde avlanırken, kimileriyse Karadeniz Bölgesi’ne yol aldı. Balıkçıların denizlere açılıp palamut avlamasıyla şehirde palamut satışı da artmaya başladı. Sokak aralarında palamut tezgahları görülmeye başlarken, Süleymanpaşa merkezinde palamutlar iriliğine göre tanesi 25 ve 50 TL liradan satılıyor.

Palamut almaya gelen vatandaşlardan Nail Kaleli, “Balık sezonu açıldı, balık maşallah bollaştı, daha da bollaşır inşallah. Ve insanlar balık yiyebilir duruma gelir inşallah. Bollaşınca herkes alabilir. Herkes bol bol balık yesin ve herkese afiyet olsun. Balık sağlığa faydalıdır, bir sürü vitamini bulunuyor. Zaten balık yemek gerekiyor. İmkanı olanların haftada bir balık yemesi gerekiyor” dedi.