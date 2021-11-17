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Tekirdağ’da makine ve metal sektör buluşmaları toplantısı

Tekirdağ’da firmalarının yüksek teknoloji içeren sektörler olan savunma, uzay, havacılık, nükleer enerji, raylı sistemler, gemi inşa gibi sektörlere üretim yapması, işbirlikleri geliştirmesi suretiyle il firmalarının daha katma değerli ürünler üretmesini sağlamak, teknoloji firmalarının ithal ettiği ürünleri yerlileştirmek ve Tekirdağ firmalarına pazar bularak büyütmek amacıyla düzenlenen Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANDEK) Makine ve Metal Sektörü Buluşmaları toplantısının açılışı gerçekleşti.

Ekonomi 17.11.2021, 10:53
Tekirdağ’da makine ve metal sektör buluşmaları toplantısı

Tekirdağ’da firmalarının yüksek teknoloji içeren sektörler olan savunma, uzay, havacılık, nükleer enerji, raylı sistemler, gemi inşa gibi sektörlere üretim yapması, işbirlikleri geliştirmesi suretiyle il firmalarının daha katma değerli ürünler üretmesini sağlamak, teknoloji firmalarının ithal ettiği ürünleri yerlileştirmek ve Tekirdağ firmalarına pazar bularak büyütmek amacıyla düzenlenen Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANDEK) Makine ve Metal Sektörü Buluşmaları toplantısının açılışı gerçekleşti.

Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen ve 3 gün sürecek olan toplantının açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Osman Savaş, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı temsilcileri ve çok sayıda firma yetkilisi katıldı. Katılımın yoğun olduğu toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Sanayi olarak Türkiye’nin en güçlü illerinden birisiyiz”

Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal programda ilk sözü alarak, gelen firma yetkililerine ve protokol üyelerine toplantının amacını anlattı. Fahrettin Akçal yaptığı konuşmada, “Tekirdağ ili 13 Organize Sanayi Bölgesi hemen tüm sektör ve alt sektörlerde üretim yapan güçlü sanayi alt yapısı ve üretimden ihracatı baz aldığımız zaman 7 milyar doların üzerinde ihracatı işletme başına düşen yaklaşık 58 çalışan sayısıyla Türkiye’nin Kocaeli’nden sonra en fazla büyük işletmelerin kümelendiği il durumundayız. Sanayi olarak Türkiye’nin en güçlü illerinden birisiyiz. Bu güçlü sanayi alt yapısını daha yüksek noktalara çekmek için dünyada ileri teknoloji kabul edilen ülkelerin uygun olduğu sektör firmalarının bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların teknoloji firmalarını ilimize davet ettik. Buradaki amacımız firmalarımıza iş bulmak olduğu gibi ileri teknoloji üreten firmaların teknoloji kabiliyetlerini Kobilere aktararak Kobilerin teknoloji seviyelerini yükseltmek bunu yaparken de yurt dışından ithal edilen birçok firmanın yerlileşmesini bu toplantıda amaçlamaktayız” dedi.

“Bedava destek vererek dünyayı ayağınıza getiriyoruz”

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise, “2019 yılından sonra maalesef yüz yüze toplantıları maalesef korona virüs nedeniyle yapamadık. Pandeminin bitmesiyle Ankara’yla Trakya’ya bütünleştirerek buradaki firmaları ama oraya götürerek ama oradaki firmalarımızı Trakya’da ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bizler bakanlığımız öncülüğünde valiliğimizin öncülüğünde sanayi faaliyetlerine ve ARGE faaliyetlerini yürütüyoruz. İhracatın artırılması için odalarımızla birlikte firmalarımıza kolaylık sağlıyoruz. Savunma sanayiyle ilgili ben dünyanın neresine mal satmak istiyorum derseniz ürününüz varsa bizler sizlere bedava destek vererek dünyayı ayağınıza getiriyoruz ve sizlere uygun müşteriler buluyor ve o müşterilere gerekirse birebir danışmanlık yaparak mal satmanızı sağlıyoruz. Bunu ücretsiz olarak yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tekirdağ için çok önemli bir adımdır”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Tekirdağ’ın sanayi açısından çok önemli bir il olduğunu ifade etti. Büyükdede, “Trakya’da bulunan Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul’un Avrupa Yakası sadece ülkemiz sanayicilerinin değil Avrupa Ülkelerine yakınlığı ve ulaşım yolları üzerinde bulunması noktası dolayısıyla dünyadaki diğer ülke firmalarının da gözdesi bir sanayi alanı haline gelmiştir. Geniş orman ve tarım alanlarını da koruyarak bu bölgede sanayi kurmak isteyen özellikle İstanbul içinden büyüme hedefi olan firmalarımızı bölgemiz valileri ve yerel yönetimleriyle iş birliği yaparak yerleştirmeye gayret ediyoruz. Özellikle Tekirdağ OSB’leri, limanı ve iyi bir üniversite eğitim alt yapısı bulunması dolayısıyla bölgenin en gözde sanayi şehri haline gelmektedir. Türkiye’de sanayi yatırımları ölçek büyütüyor. Bölgemizde mevcut beyaz eşya, otomotiv, makine plastik tekstil, ilaç kimya, her türlü metal sektörleri yanında savunma uzay havacılık, nükleer enerji raylı sistemler ve gemi inşa sektörlerine hizmet verecek sanayilerinde yeni sisteme dahil edilmesini arzu ediyoruz. Tekirdağ sanayisinin gelişmiş olması ve yeni çalışmalar için potansiyel taşıyor olması ve paydaşların istekli çalışmaları nedeniyle bakanlık tarafından en üst seviyede desteklenen 4. Düzeyde SANDEK yapması kararlaştırılan ilk ilimiz olmuştur. Biz bugün siz değerli katılımcılarımız ile düzenlenen etkinlik Tekirdağ için çok önemli bir adımdır. Bu yeni yapıyla önümüzdeki süreci içerisinde bakanlığımız sanayinin gelişmiş olduğu illerde doğrudan kurul çalışmalarının aktif bir parçası haline gelecektir” dedi.

“İstanbul artık sıkıştı bu tarafa doğru geliyor”

Sonrasında Vali Aziz Yıldırım yaptığı konuşmada, başarılı bir il olmasının altında iyi bir kadro olduğunu belirterek sözlerine başladı. Vali Yıldırım, “Belki yurt dışından ithal edilen malzemeler belki bizim tarafımızdan yapılıyordur, bu toplantılarının sonucunda bunu göreceğiz. Belki ihtiyacı olan firmalarımızın bana böyle bir şey lazım dediğinde bunu çok kolay yaparım diyecek sanayicimiz var. Bunları karşı karşıya getirebilirsek yan yana getirebilirsek biz sinerjinin ortaya çıkabileceğine inanıyoruz. Çok büyük bir üretim kapasitesinin olduğuna inanıyorum. 6 bin 313 kilometre 2 toplam Tekirdağ ilinin yüz ölçümü var, bunun yaklaşık yüzde 65’i tarım alanı. Ama bu tarım alanlarının yüzde 2.8’i yaklaşık yüzde 3 diyelim sanayi alanı olarak kullanılıyor. Biz bunu yüzde 10 kadar çıkarabilir yüzde 10’a kadar çıkarmak ne anlama geliyor. Bugün 13 tane OSB var. Bugünkü sanayilerimizin toplam tarım alanı olarak işgal ettiği yeri 3,5 katına çıkarmak anlamına gelir. Yani 13 OSB’yi 35-40’a çıkarmak tabi büyüklüğüne bağlı olarak mümkün olabilecek demektir. Yeni yatırımlar burada meydana gelebilecek. İstanbul artık sıkıştı bu tarafa doğru geliyor ama bunun bir şartı var. Öncelikle bu işi planlamamız lazım. Yüzde 10’nun nereler olduğunu iyi planlarsak hiçbir zarar vermeden yeraltı suyuna, çevreye, suya doğaya vs. hiçbir zarar vermeden üretimimizi katlayabilir. Bu sayede kişi başına düşen milli gelirimizi artırabiliriz” diye konuştu.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından kamu kurumları ve firmalar sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdiler.

Toplantı firma yetkililerinin ikili iş görüşmeleriyle devam etti.

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