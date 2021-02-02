Tekirdağ’da hayvanlar tek tek kontrol altına alınıyor

Tekirdağ’da Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ekiplerince, anaç koyunlara yönelik çalışmalar yapılıyor. Mahalle ve köylerde bulunan ahırlara giden ekipler, anaç koyun keçi desteklemeleri kapsamında yerinde tespit ve küpeleme çalışmaları sürüyor.

Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından hayvancılık işletmelerinde bulunan ahırlarda anaç koyun ile keçi tespit ve küpeleme çalışmaları yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından Malkara ve Çorlu ilçelerinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde bulunan ahırlarda anaç koyun keçi desteklemeleri kapsamında tespit ve küpeleme çalışmaları yapıldı.

Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar için de çalışmalar yapılıyor.

Marmaraereğlisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıkları önlemek ve bunu sürdürebilmek için hastalıktan ari işletme çalışmaları yapıyor.