Tekirdağ’da hamsi 25 TL’ye kadar düştü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin en yoğun pazarında tezgah açan balıkçılar ‘Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı’ deyiminin yaşandığı bu günlerde hamsinin kilosunu 25 TL’ye kadar düştü.

Kar yağışıyla beraber havaların soğuduğu Tekirdağ’da ‘Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı’ deyiminin yerine gelmesi sonrasında kentin en yoğun pazarında kurulan balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosu 25 TL’ye kadar indi. Perşembe Pazarına gelen vatandaşlarda en lezzetli dönemi olması sebebiyle hamsiye oldukça ilgi gösterirken, balıkçı esnafı da Tekirdağ’da kar yağışı sonrasında vatandaşların bol bol lezzetli hamsi tüketmesi için hamsinin kilosunu 25 liraya kadar indirdiğini ifade etti.

Pazarda hamsi satışı yapan Erdal Karaca, “Hamsi çok güzel. Hamsi her yerde 50 TL, bizde ise kilosu 25 lira. Halk yesin, Tekirdağlılar tüketsin” dedi.

Balık satışı yapan Ali Akkurt ise “Her yerde 40 lira, 50 lira halka hizmet yapıyoruz. 25 liraya balık yesin millet. Bizde burada bir şeyler yapıyoruz. Bizde ufaktan bir şeyler kazanıyoruz” diye konuştu.

Öğleden sonra akşam saatlerinde ise hamsinin kilosunun 20 TL’ye kadar düşeceği öngörülüyor.