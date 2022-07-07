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Tekirdağ’da 6 bin yıllık ata tohumları hasat edildi

Tekirdağ’da 60 dönümlük alana ekilen 6 bin yıllık ata tohumlarından olan kunduru cinsi buğdayın hasadı yapıldı.

Ekonomi 07.07.2022, 12:38
Tekirdağ’da 6 bin yıllık ata tohumları hasat edildi

Tekirdağ’da 60 dönümlük alana ekilen 6 bin yıllık ata tohumlarından olan kunduru cinsi buğdayın hasadı yapıldı.

Kapaklı Belediyesi iştiraki Kentaş tarafından 60 dönümlük alana ekilerek yetiştirilen kunduru cinsi ata tohumlarının hasadı yapıldı. İki ton tohumdan 25 ila 30 ton arası ürün elde edilirken, tohumların hibrit olmaması sayesinde hasat edilen ürünlerden ayrılacak tohumluk buğday ile ata tohumlarının çoğaltılarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

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