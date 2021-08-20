Tekirdağ yapılaşmada metropol şehirlerle yarışıyor

Tekirdağ’da ruhsat ve kullanım izni verilen yapıların sayısında metropol şehirlerle yarışıyor. Tekirdağ, yapı ruhsatı verilen 6 bin 483 daire ile 13’üncü sırada yer alırken, yapı kullanma izin belgesi verilen 6 bin 791 daire ile de 10’uncu sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Tekirdağ Belediyeleri tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 156,3, yüzölçümü yüzde 128,1, değeri yüzde 202,3 ve daire sayısı yüzde 131,2 oranında arttı. 2021 yılının ilk yarısında Tekirdağ Belediyeleri tarafından ruhsat verilen yapıların bina sayısı bin 638, yüzölçümü 1 milyon 83 bin 465 metrekare, değeri 2 milyar 499 milyon TL ve daire sayısı 6 bin 483 olarak belirlendi. Yapı ruhsatı verilen 1 milyon 83 bin 465 metrekare alanın yüzde 58,9’u konut, yüzde 26,2’si konut dışı ve yüzde 14,9’u ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen 6 bin 483 daire ile Tekirdağ 13. sırada

Yapı ruhsatı verilen daire sayılarına göre İstanbul 42 bin 293 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 17 bin 193 adet ile İzmir ve 14 bin 437 adet ile Antalya illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Gümüşhane ve Artvin oldu. Tekirdağ ise 6 bin 483 daire ile bu sıralamada 13. sırada yer aldı.

Tekirdağ’da yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 21,8 arttı

2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Tekirdağ Belediyeleri tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 31,7, yüzölçümü yüzde 21,8, değeri yüzde 61,5 ve daire sayısı yüzde 21,7 oranında arttı. 2021 yılının ilk yarısında Tekirdağ Belediyeleri tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı 794, yüzölçümü 1 milyon 112 bin 795 metrekare, değeri 2 milyar 569 milyon TL ve daire sayısı 6 bin 791 olarak belirlendi. Yapı kullanma izin belgesi verilen 1 milyon 112 bin 795 metrekare alanın yüzde 61,3’ü konut, yüzde 22,3’ü konut dışı ve yüzde 16,4’ü ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen 6 bin 791 daire ile Tekirdağ 81 il arasında 10. sırada

Yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayılarına göre İstanbul 49 bin 63 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 17 bin 875 adet ile Ankara ve 14 bin 538 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Bayburt, Şırnak ve Hakkari oldu. Tekirdağ, 6 bin 791 daire ile bu sıralamada 10. sırada yer aldı.