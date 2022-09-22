Tekirdağ Soğanı tescillendi

Coğrafi işaret başvurusu yapılan Tekirdağ Soğanı, mahreç işareti ile tescil almaya hak kazandı.

2021 yılında coğrafi işaret başvurusu yapılan Tekirdağ Soğanının onay süreci 21 Eylül 2022’de tamamlandı. Böylelikle Tekirdağ Soğanı, Tekirdağ köftesi, Karacakılavuz Dimi dokuması, Malkara eski kaşar peyniri, Tekirdağ peynir helvası, Tekirdağ yapıncak salamura asma yaprağı, Velimeşe bozası, Hayrabolu Tatlısı gibi coğrafi işaret alan 8’inci ürün oldu.

Tekirdağ Soğanı

Tekirdağ’ın yöresel bir değeri olan “Tekirdağ Soğanı”nın Osmanlı Devleti arşivlerindeki 17. yüzyıl narh kayıtlarına göre İstanbul ilinde tüketilen gıda maddeleri arasında yer aldığı görülüyor. Bunun yanı sıra İstanbul Hal Müdürlüğü internet sitesinde de il ismiyle anılan tek soğan çeşidinin de Tekirdağ Soğanı olduğunu belirtiliyor. Soğanın ayırt edici özellikleri ise şu şekildedir:

"Tekirdağ Soğanı kışlık bir çeşit olup, tadı acı, dış kabuk sayısı 2-4 adet, sert ve kuvvetli kokulu, etli depo yapraklar ince veya orta kalınlıkta, sıkı dokulu, az sulu ve dış kabuk rengi koyudur. 3 yıllık üretim sürecinden sonra tüketime hazır hale gelmektedir. Şekil olarak yarım imralı diye adlandırılan ürünlere benzese de aslında ata tohumdur. Kantartopu ve topacı andıran şekle, turuncu ve bakıra benzeyen kabuk rengine, acımtırak bir tada ve göz yaşartan bir kokuya sahiptir. Et rengi pembe, açık mordur."