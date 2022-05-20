Tekirdağ konut satışında ilk 10’da

Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5’i Tekirdağ’da gerçekleşti. 3 bin 308 konut satışı ile 8. sırada yer alan Tekirdağ’da satışlar bir önceki döneme göre artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu. 3 bin 308 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5’i Tekirdağ’da gerçekleşirken, bu yüzde ile kent en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul, 26 bin 330 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 195 konut satışı ve yüzde 9,2 ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve yüzde 6,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25’er konut ile Ardahan ve Hakkâri, 47 konut ile Bayburt oldu.

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı ise 875 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 26,5 ile 22. sırada yer aldı. Tekirdağ ili Türkiye’deki ipotekli konut satışlarında yüzde 2,7’lik payı ile 7. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,9 artış göstererek 32 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,1 olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 artışla 100 bin 372 oldu.

Diğer satış türlerinde el değiştiren konutlar

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 433 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 73,5 oldu. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,4’lük pay alarak 11. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 artarak 101 bin 28 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,9 olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 artışla 352 bin 749 oldu.

Türkiye genelindeki 133 bin 58 konut satışının 36 bin 421’i, yani yüzde 27,4’ü ilk satış, 96 bin 637’si yani yüzde 72,6’sı ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 3 bin 308 konut satışının 804’ü yani yüzde 24,3’ü ilk satış, 2 bin 504’ü yani yüzde 75,7’si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.