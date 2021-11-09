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TED'in İstanbul Maratonu kampanyası 22 Kasım'a kadar devam edecek
- Sanal koşu ve parkura katılan 330 gönüllü, topladıkları bağışlarla 455 öğrencinin bir yıllık eğitim masrafını karşıladı
Ekonomi 09.11.2021, 11:05
İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Derneği'nin gönüllüleri, 43'üncü İstanbul Maratonu'nda, "Eğitim değiştirir" kampanyası kapsamında burslu öğrencilere destek olmak için koştu.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, sanal koşu ve parkura katılan 330 gönüllü, topladıkları bağışlarla 455 öğrencinin bir yıllık eğitim masrafını karşıladı. Kampanyaya bağışlar 22 Kasım'a kadar devam edecek.
Koşuya katılan kurumsal gönüllüler arasında Denizbank, Zurich Sigorta, TAV Havalimanları, Koluman Holding, FNSS, Mikropor, Pia Bilişim, Daiichi, Schneider Electric, Stokactive, Siemens Healthineers, GGE Law Office, Archerson ve TED okulları yer aldı.