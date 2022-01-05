TEDAŞ’tan yerli ve milli mobil uygulama

Kontrol sıklığını artırmak ve zamandan tasarruf etmek için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından "Mobil CBS Saha Çözümleri" uygulaması geliştirildi.

Tamamen kurum mühendisleri tarafından geliştirilen uygulamayla sahadaki görevli personel, TEDAŞ’a ait taşınmazların fotoğraf ve bilgilerini sisteme yüklüyor. Anlık olarak merkeze iletilen bilgilerle hem kontrol hem de tespit çalışması gerçekleştiriliyor.

Uygulamayla yaklaşık 3 yıl süren 25 bin taşınmazın tespit ve kontrol çalışması 4 aya indirilecek.