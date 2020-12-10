Techxtile Start-Up Challenge’da final heyecanı başladı

174 projenin başvurduğu programda finale kalan 13 proje ilk altıya girmek için yarışacak. İki gün sürecek programda gerçekleşecek oturum, paneller ve TechXtile Start-Up Challenge Ödül Töreni’nin yanı sıra 7. Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’ne katılan firmalar da ödüllerine kavuşacaklar.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) rekor başvuru alan girişimcilik programı Tecxtile Start-Up Challenge’da final heyecanı başladı. 174 projenin başvurduğu programda eğitim ve eleme süreçlerinin ardından finale kalan 13 proje 16-17 Aralık tarihlerinde birincilik için yarışacak.

İki gün sürecek etkinliğin ilk günü LabX Melek Yatırım Ağı Kurucusu Fuat Sami’nin moderatörlüğünde; UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Proje Koordinatörü Ufuk Batum’un açılış konuşmalarının ardından Skype Kurucusu ve Girişim Yatırımcısı Jonas Kjellberg, “Girişimcilik ve Kazanan Bir Satış Kültürü” konulu bir sunum yapacak. Ardından “Gelecek Sürdürülebilirlik” başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. H&M Avrupa Bölgesi Üretim Ofisleri Sürdürülebilirlik Müdürü Hülya Sevindik, Sürdürülebilir Yaşam Bloggerı Gamze Biran, ve Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç’ın katılacağı panelin moderatörlüğünü ise InStyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader yapacak. Etkinliğin ilk günü finale kalan 13 proje sahibinin kendilerine ayrılan süre içinde projelerini anlatımlarıyla son bulacak.

İkinci gün girişimcilere ödül yağacak

Etkinliğin ikinci günü olan 17 Aralık’ta girişimciler ödüllerine kavuşacak. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in açılış konuşması ile başlayacak program, protokol konuşmaları ile devam edecek. Protokol konuşmalarına Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımları beklenmektedir.

Protokol konuşmalarının ardından bu yıl 7.’si düzenlenen Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’ne katılan firmalar düzenlenen törenle ödüllerini alacaklar. Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu’nun “Corona Virüs Sonrası Dünya” başlıklı sunumunun ardından bu kez Techxtile Start-Up Challenge’de finale 13 proje içinde dereceye girenler açıklanarak ödüllerini alacaklar.