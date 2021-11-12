Technology Chery, Türkiye’ye yeni ürünler getirecek

Otomobil markası Chery küresel stratejik planı kapsamında, en son teknolojiye sahip yeni ürünlerini getirerek 2022 yılında Türkiye pazarına girecek.

Çin’de 18 yıldır üst üste en yüksek binek otomobil ihracat hacmini gerçekleştirdiği belirtilen Chery’nin, temel teknolojiler konusunda Ar-Ge faaliyetlerine odaklandığı, 20 bin 794 patent başvurusunda bulunduğu ve 13 bin 153 patent onayı aldığı açıklandı. Şirketin 24 yıllık teknolojik yenilik birikiminin, ‘Technology Chery’yi ortaya çıkardığı bildirildi. Şirketin küresel stratejik planına göre, en son teknolojiye sahip yeni ürünlerini getirerek 2022 yılında Türkiye pazarına gireceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre şirket, motordan şanzımana, temel bileşenlerden platform geliştirmeye ve geleneksel otomobil teknolojisinden yeni enerji ve akıllı ağ bağlantısı gibi yeni teknolojilere kadar, bağımsız yenilikçilik sırasında otomotiv devleri tarafından tekelleştirilen temel teknik engelleri aşmıştır. Örneğin, bir arabanın ‘kalbi’ olan motor teknolojisi söz konusu olduğunda, şirket bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip ACTECO serisi motorlar geliştirdi, bu da Çin markalı yüksek performanslı motorlar alanındaki boşluğu doldurarak Çinli otomobil işletmelerinin motorlarıyla ilgili bağımsız Ar-Ge faaliyetlerinin artmasını sağladı. Şimdiye kadar, ‘Çinli Kalbe’ sahip altı motor En İyi On Motor arasına girmiştir. Şirket, Çinli otomobil işletmeleri arasında lider konumda bulunuyor. Çin’de devlet düzeyinde yaklaşık 30 yenilikçi işletme, teknoloji merkezi, laboratuvar vb. sahip olan şirket, 10’dan fazla Ulusal Bilim ve Teknoloji İlerleme Ödülü ile Çin’deki En İyi On Yenilikçi İşletme ödülünü kazandı.