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Tecer: "Bentonit, ilaçsız tarımın temel anahtarı olabilir"

Ordu’nun Ünye ilçesi “bentonit kil” üretimi sahasında çalışmalarını yürüten Maden Mühendisi Hamit Tecer, "Dünyada veba gibi birçok salgında etkili kullanılan bentonitin, tarımda ise en temel anahtar olabilir" diyerek çalışmalarının Türkiye genelinde birçok insana şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Ekonomi 27.01.2021, 11:56
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Tecer: "Bentonit, ilaçsız tarımın temel anahtarı olabilir"

Ordu’nun Ünye ilçesi “bentonit kil” üretimi sahasında çalışmalarını yürüten Maden Mühendisi Hamit Tecer, "Dünyada veba gibi birçok salgında etkili kullanılan bentonitin, tarımda ise en temel anahtar olabilir" diyerek çalışmalarının Türkiye genelinde birçok insana şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Ünye’nin Güzelyalı Mahallesi’nde kurulan Ünye Madencilik, bentonit kili ile kedi kumu üretimi yapıyor. Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer, “Bentonit kullanan bir kişinin korona virüsün önleyici bir etken olarak kanıtlanmış olması bizler içinde sevindiricidir. İhracatlarımızda olduğu gibi bakanlıklarımızın da desteğini almamız durumunda bentonitin tarımda iyi bir anahtar olacağını göreceğiz" diye konuştu.

"Bentonitin virüslerde önleyiciliği kanıtlanmıştır"

Bentonitin dünyada birçok hastalığa şifa olduğunu ve özellikle virüs gibi bakterilerde önceliyici etken olarak görüldüğünü söyleyen Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer, "Bentonitin bir sanayi ve ticari alanda kullanılan madde olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii, asıl kullanım alanı sağlıktır. Bu bilimsel teori binlerce yıl öncesine kadar dayanıyor. Ben yetkililerimize dünyada eski hastalık olan veba gibi salgınları durdurmada kullanılan bu kil cinsini, neden günümüzde hastalıklarda kullanılmaz diye paylaşım yapmıştım. Çünkü yapılan bilimsel ve tıbbi çalışmalar bentonitin negatif iyon olarak üretildiği takdirde bütün virüslere karşı bağlayıcı özellik gösterdiği kesinlik kazanmıştır. Hatta bu konuda grip ve HIV (AIDS), grip ve kuş gribi üzerinde ciddi çalışmalar var. Tabii, önce ülkemizde ve dünyada öncelikle aşı üzerinde çalışmalar yapılıyor. Burada bentonitin önleyici olarak kullanılması çok önemlidir. Bentonit eğer vücudumuzda varsa ve bu virüsü vücudunuzda taşıyorsanız ciddi anlamda virüsü atmış olarak görebilirsiniz. Bu da bentonitle içen virüsün etkinlik gösteremeyeceği anlamına gelir. Burada bizim çok kullanıcımız var. Bentonit kullananlarda bu virüsün çok basit atlatıldığı görülmüştür" dedi.

"Bentonit organik tarımda hedeflenen ilaçsız tarımın temel anahtarı olabilir"

Bentonitin organik tarımda bir anahtar olabileceğini ve alt yapı çalışmalarını hazırladıklarını ifade eden Tecer, "Bentonit bütün canlılar olmak üzere ve bunlara da bitkileri eklersek toksin, ağır metal, radyasyon, bakterileri yok eden bir maddedir. Bu bitki sağlığında da çok önemlidir. Çünkü bitkilerin yapısını bozan birçok unsur, böcek larvalarından gelmektedir. Bunu gidermenin tek yolu ise kimyasal ilaçlardır. Ekolojik dengeyi en çok bozanlardan birisi ise bu kullanılan kimyasal ilaçlardır. Biz ürettiğimiz bentonitle ise zirai bir mücadele yapıyoruz. Bentonitin uygulandığı ekili ve dikili tarım alanlarında faydalı bitkiler artışı çok ciddi şekilde görünmektedir. Mesela fındıkta külleme olayı aslında bir mantar hastalığıdır. Biz bentonitin külleme olayına karşı kullanıldığında etkilerini gördük. Yenilebilir madde ile bunları sağlamış Biz şu anda bakanlıklarımızla ve ilgili yetkililerimizle görüşmelerde bu ürünü geniş anlamda doğaya ve tarıma nasıl kazandırırız diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bentonitin tarımda kullanılması için gerekli alt yapıyı hazırlamaya başladık. Biz Ünye’de ziraat odasıyla yaptığımız çalışmalarımızda bentonit, organik tarımda hedeflenen ilaçsız tarımın temel anahtarı olabilir. Eğer bakanlıklarımız bu konuda birlikte çalışmalarımıza duyarlılık gösterdikleri an bizler bütün tarımı organik tarıma dönüştürebiliriz" diye konuştu.
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