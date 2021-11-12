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TEB, CEPTETEB Dijital Kredi Kartı'nı kullanıma sundu

- TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi:- "Pandemi ile birlikte büyüyen e-ticaret kullanımı bu alandaki ödeme sistemlerinin de gelişimini hızlandırdı. CEPTETEB Dijital Kredi Kartı da bu çerçevede gelişti ve e-ticaret kullanımını teşvik edici yepyeni bir ürün oldu"

Ekonomi 12.11.2021, 10:46
TEB, CEPTETEB Dijital Kredi Kartı'nı kullanıma sundu

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) yüksek teknolojik altyapı ile tasarlanan, üzerinde kart numarası, son kullanım tarihi ve güvenlik kodu bilgileri yer almayan CEPTETEB Dijital Kredi Kartı'nı hizmete aldı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre banka, tüketicinin dijitale olan talebindeki hızlı yükseliş, finans sektörünün tüketici kullanımına sunduğu ürünleri hızla dönüştürmeye devam ediyor.

TEB'in dijital bankacılık platformu CEPTETEB de tüketici talepleri doğrultusunda internet üzerinden daha güvenli alışveriş yapma olanağı sağlayan yeni dijital kredi kartını kullanıma sundu.

Verilen bilgiye göre, CEPTETEB Dijital Kredi Kartına sahip olan tüketiciler fiziksel kartın kendilerine ulaşmasını beklemeden güvenli alışveriş yapabiliyor, ayrıca 10 ay boyunca e-ticaret alışverişlerinden toplamda 1.000 TL'ye varan indirim fırsatından da yararlanabiliyorlar.

CEPTETEB Dijital Kredi Kartı'na sahip olan herkes, 1-30 Kasım 2021 tarihleri arasında kampanyaya katılarak, 30 Ağustos 2022 tarihine kadar yaptığı yurt içi e-ticaret harcamalarında yüzde 20 indirim kazanıyor.

Henüz CEPTETEB müşterisi olmayanlar ise mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme ile dakikalar içerisinde hesap açıp, CEPTETEB Dijital Kredi Kartı'na başvuru yapabiliyorlar.

Kullanıcılar, fiziki POS'larda temassız işlem yapabilme özelliğine de sahip olan CEPTETEB Dijital Kredi Kartı'nı e-ticaret harcamalarında kullanabilmek için mobil bankacılık üzerinden kart bilgilerini güvenli bir şekilde görüntüleyip, iş yerlerinden alışverişlerini tamamlayabiliyor.

Kartın üzerinde sadece kart sahibinin isim ve soyadı olduğundan, kayıp ya da çalınma durumlarında ortaya çıkabilecek olası sıkıntılar önlenmiş oluyor.

Hem mobil uygulama hem de internet şubesinden başvuru yapılabilen dijital kart onaylandığı andan itibaren, fiziki olarak tüketicinin eline ulaşmasa da e-ticarette kullanılabiliyorlar.

Android tabanlı telefon sahipleri ise mobil ödeme ile e-ticaret dışında da kartı kullanabiliyorlar. Siyah rengi ve yenilikçi dikey tasarımı ile dikkat çeken CEPTETEB Dijital Kredi Kartı’na sahip olan tüketiciler, CEPTETEB Bonus’un tüm kampanyalarından da faydalanabiliyor.


- "Kartın üzerinden bilgilerini aldık, müşterilerimizin güvenliği için kartı ceplerine taşıdık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ödemelerin uzun zamandır mobil cihazlar üzerinden yapıldığını, dolayısıyla kredi kartlarında da dijitale geçiş trendinin çok güçlendiğini aktardı.

Mendi, "Pandemi ile birlikte büyüyen e-ticaret kullanımı bu alandaki ödeme sistemlerinin de gelişimini hızlandırdı. CEPTETEB Dijital Kredi Kartı da bu çerçevede gelişti ve e-ticaret kullanımını teşvik edici yepyeni bir ürün oldu. Kısaca, kartın üzerinden bilgilerini aldık, müşterilerimizin güvenliği için kartı ceplerine taşıdık. Müşterilerimiz, onaylandığı andan itibaren kartlarını güvenle kullanılabilecekler." ifadelerini kullandı.

#TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi #Türk Ekonomi Bankası (TEB)
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