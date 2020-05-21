TCMB’DEN BİR KEZ DAHA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

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MERKEZ BANKASI'NDAN BİR KEZ DAHA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR
TCMB Mayıs ayı PPK toplantısını bugün gerçekleştirecek. Hatırlanacağı gibi faiz oranlarında Nisan ayında 100 baz puan son sekiz toplantısında ise 1525 baz puan indirim yapan TCMB net bir mesaj vermese de son toplantı sonrasında yayımlanan metinde faiz indirimlerine kapıyı açık bırakmıştı. TCMB ayrıca yılın ikinci Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahmininde ise beklentilerimize paralel olarak aşağı yönlü revizyona gitmişti. Buna göre enflasyon tahmini 2020 sonu için %7,4 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası’nın Nisan ayı PPK toplantısının özetlerinde ise çekirdek enflasyon göstergelerinin eğiliminin ılımlı seyrettiğine bir kez daha vurgu yaptığını gördük. Tüm bunlara son günlerde TL’de yaşanan değer kazanımını da eklediğimizde PPK toplantısında faiz indiriminin bir kez daha masada olacağını düşünüyoruz. Ortalama piyasa beklentisi de bugün faiz oranlarında 50 baz puanlık bir indirime gidileceği yönünde.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul’da iyimserlik devam ediyor. Haftaya güçlü şekilde yukarı yönlü bir eğilimle başlayan BIST-100 endeksi bir günlük aranın ardından yükselişine kaldığın yerden devam etti. 100.000 seviyesinin aşılmasının ardından kısa vadeli teknik göstergelerin iyileşmesine paralel olarak sonraki hedeflerin sırasıyla 102.500 ve 104.500 olduğuna dikkat çekmiştik. Dün 103.000 sınırına kadar yükselen endekste 102.500’ün üzerinde rakamlar görmemiz durumunda yukarı yönlü hareket alanının korunacağını düşünüyoruz.
Öte yandan dün teknik olarak öne çıkardığımız EKGYO, TTKOM ve YATAS sırasıyla %4,6, %0,9 ve %6,4 değer kazandı. EKGYO ve YATAS’ta teknik görünüm iyimser kalmaya devam etse de dünkü hızlı yükselişlerin ardından ivme kaybı olabileceğini düşünüyoruz.
EUR/USD 1,09’un üzerinde hız kesti. Euro Bölgesi’nde krizle mücadele kapsamında Almanya ve Fransa’nın daha fazla ön plana çıkması ve fon kurma çalışmaları paritenin geçtiğimiz haftaya kıyasla çok daha güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Ancak yukarıda 1,1000 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak kalmaya devam ederken bu bölgeye doğru hareketlenmelerin küçük ölçekli de olsa kâr satışı ile karşılandığını görüyoruz. Haftanın geri kalanında bu tablonun değişmesini beklemiyoruz. Fed’in dün akşam açıklanan tutanaklarında ise komite üyelerinin piyasaları para politikası konusunda daha detaylı şekilde bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi tartıştıkları görüldü.
TL kazanımlarını koruyor. Piyasalar swap konusundaki gelişmelerin netlik kazanmasını beklerken iyimserliğin ön planda olması TL’nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla daha güçlü bir performans sergilemesini sağlıyor. Teknik görünüm de bu iyimserliği teyit ederken şimdilik koşulların TL lehine olduğunu söylemek mümkün. Bugün ise PPK toplantısında alınacak kararlar TL’nin performansına doğrudan etki edebilir. TL’nin özellikle küresel risk iştahının daraldığı dönemlerde reel faiz desteğinden yoksun olmasının etkilerini belirgin şekilde hissettiğini düşünürsek olası bir faiz indiriminin boyutunun piyasa beklentisi ile ne derece örtüşeceğinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada beklentilerden daha güçlü bir faiz indiriminin TL’de volatiliteyi artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Ons altın 1750 dolardan uzaklaşmamaya çalışıyor. Aşı umutlarının törpülenmesinin yanında daha fazla teşvik önlemi alınacağına dair beklentilerin geçerliliğini koruması altının ons fiyatının şimdilik üzerinde tutunamasa da yeniden 1750 doların üzerini test etmeye başlamasını sağladı. Haber akışına hassasiyet yüksek seyrettiği için kısa vadede volatilite de yüksek kalmaya devam edebilir. Özellikle tedavi süreci uzadıkça ve makroekonomik veriler kötü gelmeye devam ettikçe altında da yukarı yönlü denemelerin süreceğini düşünüyoruz. Teknik açıdan ise 1750 doların üzerindeki rakamlar daha güçlü bir potansiyele işaret edecektir. Aşağıda ise 1730 doları ilk destek olarak görüyoruz.
21 Mayıs 2020 Perşembe 10:10
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Son Güncelleme: 21.05.2020 10:14