TCMB’de kâr dağıtım kararı onaylandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ’’45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının, 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır.’’ denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrasında yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamadı, ’’Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının, 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır.’’ denildi.