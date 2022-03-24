TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk yatırımcı toplantısı için yatırımcılarla bir araya geldi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun toplantıda yaptığı sunumda öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürmekte, iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğinde de güçlü seyrediyor.

Yönetilen/ yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı.

Son dönemde ÜFE TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşüktür.

Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyonu destekleyeceğini düşünüyoruz.

Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik.

TCMB olarak aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

Liralaşma stratejisi fiyat istikrarında asli unsurdur.

"Turizm gelirlerin salgın öncesi seviyelere ulaşmasını bekliyoruz"

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun ardından TCMB Araştırma Müdürü bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumda öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Yüksek frekanslı veriler yakın dönemde bölgesel çatışmadan dolayı Rusya’ya ihracatın yarıya yakın düştüğü, Ukrayna’ya sıfırlandığını göstermektedir.

2022 yılında turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. (Bloomberg HT)