TCMB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), pazartesi günü mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Buna göre aylık enflasyon martta yüzde 5,46 artış gösterirken yıllık enflasyon ise 61,14'e olarak gösterilmişti.

Enflasyon araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise enflasyonu ise yıllık yüzde 142 olarak açıklanırken üretici enflasyonu yüzde 114,97 ile son 27 yılın en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.

Merkez Bankası, Nisan ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete katılan piyasa katılımcıları bir önceki ay yüzde 40,47 olan yıl sonu enflasyon beklentilerini yüzde 46,44'e yükseltti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları şöyle:

"2022 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmişti

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,47 iken, bu anket döneminde yüzde 46,44 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 26,43 iken, bu anket döneminde yüzde 28,41 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,03 ve yüzde 17,68 olarak gerçekleşmiştir.

12 Ay ve 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentilerinin Dağılımları

2022 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,46 olasılıkla yüzde 23,00 – 26,99 aralığında, yüzde 23,75 olasılıkla ise yüzde 27,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir(1) . Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,74’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 26,99 aralığında, yüzde 28,26‘sının beklentilerinin ise yüzde 27,00 - 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2022 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 37,39 olasılıkla yüzde 14,00 – 17,99 aralığında, yüzde 29,87 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir(1) . Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 41,86’sının beklentilerinin yüzde 14,00 – 17,99 aralığında, yüzde 32,56‘sının beklentilerinin ise yüzde 18,00 - 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,22 iken, bu anket döneminde yüzde 14,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşmiştir." (haber 3)