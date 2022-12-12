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TCMB verilerine göre, Ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 8 milyar 643 milyon dolar fazla verdi.
TCMB verilerine göre, Ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 8 milyar 643 milyon dolar fazla verdi.
Ekonomi 12.12.2022, 10:02 12.12.2022, 11:36
TCMB verilerine göre, Ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 8 milyar 643 milyon dolar fazla verdi.