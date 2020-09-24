TCMB toplantısı ve faiz kararı TL varlıkların seyri üzerinde etkili olacaktır

Piyasa Gündemi

ABD’de açıklanan PMI rakamları toparlanmanın devam ettiğine işaret ederken, Avrupa genelinde ise imalat PMI rakamları güçlü seyretmesine karşın hizmet PMI beklentilerin altında kaldı. Vaka sayılarında süregelen artış, salgın kaynaklı endişeleri gündemde tutmaya devam ediyor. Bugün gerçekleşecek TCMB toplantısına yönelik piyasadaki genel beklentiler ve bizim beklentimiz de faiz oranlarında değişim olmayacağı yönünde şekilleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 14:00 Türkiye – TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek

• 17:00 ABD – Yeni Konut Satışları Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Pazartesi günkü satışların ardından piyasalarda bir miktar toparlanma çabası görülse de salgın kaynaklı endişeler, ABD – Çin arasındaki gerilim ve ekonomik toparlanmanın devamlılığı konusundaki belirsizlik aşağı yönlü risk ve baskı oluşturmaya devam ediyor. BIST-100 Endeksi günü %0,59’luk yükselişle 1.102,65 puandan tamamladı. ABD borsaları akşam saatlerinde teknoloji öncülüğündeki satışlarla günü sert düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah hafif satıcılı seyrini sürdürüyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,70 – 7,71 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,70’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Dün yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra yurtdışında sertleşen satışlar, tepkiyi güçlendirmekte zorlanan BIST 100’de de satışların yeniden sertleşmesine neden olabilir. Dün de ifade ettiğimiz gibi endekste toparlanmanın güç kazanabilmesi için yurtdışındaki satış baskısının sonlanması gerektiğini düşünüyoruz. Endekste ilk izlediğimiz destek hafta içinde test edilen 1.085 iken ana desteğimiz uzunca bir süredir bahsettiğimiz konsolide kanalının alt bandını oluşturan 1.075 – 1.064 aralığı olmaya devam ediyor. Bu bölgenin de altına olacak bir hareket teknik baskının artmasına ve ağustos ayı başlarında görülen seviyelerin yeniden gündeme gelmesine neden olacaktır. Yukarıda ise 1.100 üzerinde ise 1.113 ilk dirençler konumunda bulunuyor.