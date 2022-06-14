banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

TCMB tarafından bankaların, yabancı para yükümlülükler için tutacağı TL tahvillere 5 yıl ve daha uzun vade şartı getirildi

Bloomberg HT'nin haberine göre; yeni şart ile YP yükümlülük için tutulan TL tahvillerin vadesine kalan süre belirlenen katsayı ile kıymet tutarı çarpılarak uzun vadeli kıymetlerin tesis edilmesi teşvik edilecek.

Ekonomi 14.06.2022, 11:11
TCMB tarafından bankaların, yabancı para yükümlülükler için tutacağı TL tahvillere 5 yıl ve daha uzun vade şartı getirildi

Bankalara gönderilen ve Bloomberg HT tarafından görülen yazıda TCMB bankalara vadesine en az 4 yıl kalan ve en az 5 yıl vadeli olan sabit getirili devlet iç borçlanma senetleri ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının menkul kıymet olarak kabul edileceğini belirtti.

Ayrıca vadeye kalan süreye göre belirlenen katsayı ile menkul kıymet tutarı çarpılarak uzun vadeli kıymetlerin tesis edilmesinin teşvik edileceği belirtildi.

Yorumlar (0)
24°
açık