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TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı
TCMB, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması imzaladı.
Ekonomi 06.03.2023, 13:28
TCMB, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması imzaladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.