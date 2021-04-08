TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 90 milyar 768 milyon dolar olan rezervler 2 Nisan itibarıyla 87 milyar 570 milyon dolara geriledi.Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki 49 milyar 473 milyon dolardan 46 milyar 664 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 39 milyar 746 milyan dolardan 39 milyar 361 milyon dolara geldi.