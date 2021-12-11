TCMB'nin piyasaya 3. müdahalesinin tutarı belli oldu: 500 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı üçüncü döviz müdahalesinde tutarın yaklaşık 500 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Ayrıca, piyasada oluşan likiditeye dönük olarak yapılan müdahalede, kurumsal ve yabancı yatırımcıların talebinin karşılandığı, bireysel yatırımcıların talebinin ise nispeten sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre böylelikle, 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalede yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalede ise yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen müdahaleler ile birlikte, 3 günlük toplam doğrudan satış yaklaşık 1 milyar 550 milyon dolar oldu.