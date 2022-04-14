TCMB'nin faiz kararı sonrası piyasalardaki son durum

İşte Merkez Bankası'nın 2022 yılı 4'üncü faiz kararı sonrası piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin Güne 14,60 TL'den başlayan Dolar 14,62 TL'den, 15,98 TL'den başlayan Euro 15,98 TL'den, 19,23 TL'den başlayan Sterlin ise 19,25 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,5950 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8130 lira olmuştu. Altın ve gümüş Onsu 1.974 dolar olan altında, gram altın 926/927 TL, çeyrek altın 1.490/1.491 TL, Cumhuriyet altını ise 6.136/6.137 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. Gümüş ise 12,05 TL'den fiyatlanıyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 988, Ethereum 3 bin 82 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Dün 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 108,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 103,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla artış görülmesi etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon 400 bin varil (yüzde 2,3) artarak yaklaşık 421 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.