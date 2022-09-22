TCMB'nin faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne?

TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.TL, nisan sonundan beri yüzde 19'a yakın, yılbaşından beri yüzde 28'e yakın, son bir yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. Dolar/TL geçen yılın bu zamanlarında 8,5 lira olan dolar kuru bir yıllık dönemde yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Dolar kuru bugün 18,38 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Yine geçen yılın aynı döneminde 9,9 lira olan Euro/TL kuru ise 18,16 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,35 TL'den başlayan ve TCMB'nin faiz indirim kararıyla 18,40 TL'yi gören Dolar 18,39 TL'den,

18,08 TL'den başlayan Euro 18,24 TL'den,

20,66 TL'den başlayan Sterlin ise 20,90 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,32 lira, euronun satış fiyatı ise 18,13 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.660 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.669 Dolar'dan,

979 TL'den başlayan Gram altın 986 TL'den,

1.575 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.586 TL'den,

6.479 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.524 TL'den,

11,44 TL'den başlayan Gümüş ise 11,57 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 18.646 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.147 Dolar'dan,

1.257 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.296 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 90,16 Dolar'dan başlayan brent petrolün varil fiyatı da 90,23 Dolar'dan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON VE DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24,35'ten yüzde 20,63 seviyesine indi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 19,65'ten 19,51 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,03 TL ve 22,07 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,00 iken, bu anket döneminde yüzde 12,83 oldu.

ABD MERKEZ BANKASI FED'İN FAİZ KARARI

Amerikan Merkez Bankası (Fed) beklentiler doğrultusunda gösterge politika faizini üçüncü kez üst üste 0,75 puan artırdı. Bu artış, merkez bankasının gösterge oranını yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Fed'in çarşamba günkü iki günlük politika toplantısının sonunda açıklanan faiz artırımı, yılın beşinci ve üst üste üçüncü üç çeyrek puanlık artış oldu. New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yüksek enflasyona karşı üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi sonrası günü sert düşüşle tamamladı.