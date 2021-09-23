TCMB'nin faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi

Dolar rekor kırdı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Faiz kararı açıklanmasının ardından Dolar ve altın ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar arttı mı? Altın fiyatları ne durumda?

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DOLAR REKOR KIRDI

Merkez Bankası'nın faiz indirim hamlesi, TL enstrümanlarda değer kaybına yol açtı. Dolar yeni zirve seviyesini test ederken, 10 yıllık gösterge faiz yüzde 18'e kadar çıktı. Borsada satış görece sınırlı kaldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "varlık azaltımına yakında başlanacağı" mesajıyla yukarı yönlü hareketlenen ve 8,65'in üzerine çıkan dolar/TL, TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirim kararının ardından, yüzde 1'in üzerinde yükselişle 8,80'in üzerini test etti. Dolar/TL, 8,8021 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 2 Haziran'da 8,8008 ile görülmüştü. Euro/TL'de 10,33 görülürken sterlin/TL ise 12,05'e kadar tırmandı.

İlk gelen tepkiyle birlikte sert yükselişlerin yaşandığı döviz kurlarındaki bir miktar gerileme yaşandı. Dolar/TL, 8,75 düzeyinde, euro/TL 10,27, sterlin/TL ise 12 seviyesinde el değiştiriyor.



Borsada 1400'ün üzerinde kalma çabası

Güne artıda başlayan ve karar öncesinde yüzde 0,5 civarı yükselişle 1.414 puan seviyesindeki Borsa İstanbul ise kazançlarını sildi. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi'nde yüzde 0,5 civarı eksiye döndü ve 1394 puana kadar indi. Endeks 1400'ün üzerinde kalma çabasında.



10 yıllık faiz tırmandı



Faiz indirimi sonrası 10 yıllık gösterge faizde de yüzde 4'e yakın yükseliş yaşandı. Gösterge faiz karar sonrası yüzde 18.02'ye kadar yükseldi. İlk tepki sonrası faiz yüzde 17.98 seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan Gram altın Pazartesi gününü 490 lira seviyelerinde tamamlarken Salı günü de süren yükseliş ile gün 493 lira seviyesinden kapandı. FED faiz kararı öncesi dün dengeli bir seyir izleyen altın fiyatları kararın açıklanmasının ardından düşüşe geçti. Bugün gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası kararının ardından altın fiyatlarında yeniden bir değişim rüzgarı yaşanabilir.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,02 azalışla 493,70 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.273,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Salı günkü kapanışa göre yüzde 0,02 düşüşle 493,70 liradan işlem gördü.

23 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN



Gram altın an itibariyle 499,13 TL alış 499,22 TL satış fiyatından işlem görüyor

23 EYLÜL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın an itibariyle 810,00 TL alış 822,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

23 EYLÜL YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın 1.571,99 TL alış 1.612,91 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

23 EYLÜL TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın 3.252,96 TL alış 3.334,92 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor