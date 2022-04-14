TCMB'nin faiz karar gününde piyasalarda son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Eylül 2021'den bu yana faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında faizi sabit tutması bekleniyor.

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci ve üçüncü faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,60 TL'den, Euro 15,98 TL'den, Sterlin ise 19,24 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.973 dolar olan altında, gram altın 925/926 TL, çeyrek altın 1.488/1.489 TL, Cumhuriyet altını ise 6.126/6.127 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,10 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 41 bin 310, Ethereum 3 bin 113 dolardan işlem görüyor.